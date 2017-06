Bổ sung canxi vô tội vạ lãnh họa khủng khiếp vào thân

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, bổ sung canxi vô tội vạ sẽ dẫn đến việc thừa canxi, cơ thể sẽ đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm. Đầu tiên là nguy cơ bị bệnh sỏi thận khi bạn nạp quá nhiều canxi vào cơ thể. Một số nghiên cứu cũng cho thấy sự liên quan của việc dư thừa canxi và bệnh tim mạch. Những người bị thừa canxi có nguy cơ mắc bệnh tim lên đến 20%,. Không chỉ vậy, thừa canxi còn dẫn đến các bệnh khác như táo bón và chứng rối loạn hấp thụ các vi chất khác. Bạn hoàn toàn có nguy cơ bị vôi hóa thận, sỏi thận, giảm chức năng thận, giảm hấp thu các chất khoáng khác như sắt, kẽm, magie, phospho... khiến bé bị suy dinh dưỡng. Khi hàm lượng canxi trong máu tăng cao có thể đi vào xương nhiều hơn, làm cứng xương sớm. Điều này dẫn đến những hạn chế sự phát triển xương, ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển chiều cao, trẻ có thể bị lùn hoặc ngừng phát triển chiều cao vì cốt hóa xương sớm. Bạn có thể bị bệnh cường giáp nếu thừa canxi hoặc bổ sung canxi vô tội vạ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các tuyến cận giáp có trách nhiệm kiểm soát lượng canxi và phospho trong cơ thể. Khi hormon tuyến cận giáp được sản xuất với số lượng lớn, bạn có nguy cơ cao mắc bệnh cường giáp, đây là một tác dụng phụ do dư thừa canxi. Dư thừa canxi sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái không tỉnh táo, cơ thể mệt mỏi, trầm cảm, chóng mặt và buồn nôn, khát nước, đi tiểu nhiều... Khi lượng canxi tăng sẽ khiến việc hấp thu các chất dinh dưỡng khác như sắt và kẽm suy giảm khiến cơ thể có nguy cơ thiếu hai chất này. Để không gặp phải những hậu họa đáng tiếc do bổ sung thừa canxi, các bác sĩ khuyến cáo: Nếu trẻ không có các dấu hiệu thừa hay thiếu canxi thì cách bổ sung tốt nhất là qua thực phẩm như cua đồng, rạm tươi, tôm, tép, các loại ốc, cá tươi, sò đậu, rau răm, mộc nhĩ, cần tây. Trước khi cho trẻ uống các loại thuốc, thực phẩm chức năng bổ sung canxi bạn cần phải cho bé đi thăm khám xác định xem có thực sự thiếu canxi không chứ không tự tiện mua về cho con hoặc tự uống theo phỏng đoán. Ảnh: Boldsky, MD.

