Bỏ ngay thói quen này khi nấu nếu không muốn bị ung thư

Rán thịt cháy cạnh

Bạn cần bỏ ngay thói quen rán thịt cháy cạnh.

Thịt rán là món ăn được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon khi hòa quyện với các loại gia vị phù hợp. Nhưng thói quen nấu nướng rán thịt cháy cạnh lại biến món này thành món ăn có hại cho sức khỏe. Nguyên nhân là do quá trình diễn ra các thay đổi hóa học khiến cho các chất chống oxy hóa bị hủy hoại. Các axit béo thiết yếu bị ôxy hóa hình thành các gốc tự do gây tổn thương tế bào. Thịt rán quá kỹ còn hình thành nên các axit béo chuỗi trans, biến protein trong thịt gà thành acrolein, làm tăng nguy cơ gây ung thư và bệnh tim mạch. Theo thống kê: Nguy cơ bị u ác tính ở những người ăn nhiều thịt nướng cao hơn 70% so với những người ít ăn. Vì thế, để hạn chế nguy cơ, hãy tập thói quen tắt lửa hoặc giảm nhiệt ngay khi món ăn chín tới.