Biết điều này khi ăn dứa, da sáng dáng xinh lại ngừa bệnh

Tốt cho người muốn giảm cân

Dứa được nhiều người chọn làm thực phẩm để giảm cân bởi nó đảm bảo 2 tiêu chí: lượng calo ít và cần nhiều năng lượng để tiêu thụ. Vì vậy, giảm cân bằng dứa là cách giảm cân từ nguyên liệu tự nhiên hiệu quả.

Ăn dứa sẽ đem lại cho bạn cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Chất xơ có trong dứa sẽ giúp điều chỉnh quá trình giải phóng và hấp thụ carbonhydartes, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, chống lại việc tích tụ chất béo trong cơ thể.

Ảnh minh họa.

Chống viêm và đau khớp

Viêm khớp là căn bệnh ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Dứa có khả năng làm giảm viêm khớp và đau khớp. Các bromalain trong dứa có thể phá vỡ các protein phức tạp. Ngoài ra chúng còn có tác dụng chống viêm, làm giảm các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm khớp.

Tăng hệ thống miễn dịch

Do chứa hàm lượng vitamin C cao, dứa có lợi trong việc thúc đẩy hệ thống miễn dịch. Chúng hoạt động bằng cách kích thích các tế bào máu trắng và hoạt động như một chất chống oxy hóa để chống lại tác hại của các gốc tự do.

Gốc tự do là sản phẩm phụ nguy hiểm của sự trao đổi chất của tế bào, có thể gây tổn hại đến các cơ quan khác nhau và phá vỡ các tế bào khỏe mạnh, gây ra ung thư. Vitamin C từ dứa cung cấp cho cơ thể những thứ cần thiết để chống lại các tác nhân gây hại này.

Ngoài ra, vitamin C còn tạo ra collagen, là cơ sở protein thiết yếu của thành mạch máu, da, nội tạng và xương.

Hỗ trợ tiêu hóa, thải độc cơ thể

Dứa rất giàu chất xơ và nước nên hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng thanh lọc độc tố khỏi cơ thể. Trong dứa chứa gần như tất cả các sinh tố cần thiết mà cơ thể cần cùng 16 loại khoáng chất tự nhiên. Vì vậy ăn dứa có thể giúp quá trình tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng dễ dàng hơn.

Tốt cho người bị tim, cao huyết áp

Đã có công trình nghiên cứu cho thấy enzyme của quả dứa có khả năng chữa bệnh tim do có thể làm tan máu tụ dẫn đến cơn đau tim. Những người bị cao huyết áp nên ăn dứa để tránh nguy cơ tụ máu dẫn đến tai biến mạch máu não.

Ngoài ra, bromelin có trong dứa còn có tác dụng làm giảm sự di căn của ung thư, kết hợp với các biện pháp hóa trị hay xạ trị khác. Chính vì thế, trong công nghiệp dược phẩm, người ta thường chiết xuất bromelin từ vỏ và lõi dứa để đưa vào thành phần thuốc điều trị ung thư.

Cách ăn dứa an toàn

- Chọn mua dứa tươi, chính và lành lặn, không bị dập nát.

- Gọt bỏ hết vỏ và mắt dứa.

- Nếu ăn trực tiếp (ăn sống) thì cần cắt nhỏ miếng dứa rồi ngâm vào nước muối nhạt khoảng 10 phút để loại bỏ nấm độc đồng thời ức chế enzym phân giải protein khiến người ăn không bị rát lưỡi.