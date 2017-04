Bị tố nợ lương, Bệnh viện Phúc An Khang bất ngờ tuyên bố đóng cửa

Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã ra quyết định đóng cửa Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang (Quận 2, TP.HCM).

Ông Diệp Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã ký quyết định ngưng hoạt động bệnh viện này kể từ ngày 28/4. Lý do được đưa ra là do Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang từ ngày thành lập tới nay hoạt động không hiệu quả và công ty liên tục phải bù lỗ. Đến nay, công ty không đủ tài chính để tiếp tục duy trì hoạt động của bệnh viện.

Trong công văn gửi Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, ngoài thông báo ngày chính thức đóng cửa bệnh viện này, ông Phát còn yêu cầu giám đốc bệnh viện ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị từ ngày 16/4; ngừng thanh toán các khoản nợ và lập danh sách các khoản phải thanh toán gửi cho chủ tịch hội đồng quản trị; thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của tất cả người lao động đang làm việc tại bệnh viện theo quy định của pháp luật; lập danh sách bác sĩ và người lao động đang làm việc tại bệnh viện gửi cho chủ tịch hội đồng quản trị; không tuyển dụng lao động mới hoặc gia hạn hợp đồng với các trường hợp đã hết hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là công văn yêu cầu bệnh viện ngừng tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 16/4 nhưng ông Phát đã thu hồi con dấu từ chiều 5/4 khiến hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế ở đây bất ngờ. Thêm vào đó, lương và các chế độ khác của người lao động mà phía bệnh viện còn nợ suốt 3 tháng qua không hề thấy nhắc đến.

Trước đó, BS Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch công đoàn Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã làm đơn gửi tới Liên đoàn lao động Quận 2 và Cổ đông Công ty CP Quốc tế Phúc An Khang về việc liên tiếp từ tháng 1 đến nay, 157 người lao động tại bệnh viện không nhận được lương.

Bên cạnh đó còn có các khoản phải trả khác mà phía Công ty CP Quốc tế Phúc An Khang chưa thực hiện như chưa trích nộp kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở, chưa chi trả tiền bảo hiểm thai sản cho một số nữ công đoàn viên, chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Người lao động tại Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã kiến nghị tới Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 2 cùng các cơ quan ban ngành giúp đỡ trong việc đề nghị phía Công ty CP Quốc tế Phúc An Khang phải thực hiện nghĩa vụ của mình là trả lương và các khoản phải trả khác cho cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Ngay sau khi có đơn kiến nghị, ông Diệp Văn Phát đã ra quyết định buộc thôi việc đối với BS Nguyễn Hoàng Tùng và tiếp đó là bất ngờ tuyên bố đóng cửa Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang . 157 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đang đứng trước nguy cơ bị đẩy ra đường mà không có ai chịu trách nhiệm.

Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang (800 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM) hoạt động từ tháng 3/2015 với quy mô 500 giường theo tiêu chuẩn bệnh viện quốc tế.