Bí quyết trị ho đơn giản, hiệu nghiệm bằng nguyên liệu mùa hè

Thời tiết nóng lạnh thất thường với những cơn mưa mùa hạ rất dễ khiến chúng ta ho và viêm họng. Khi bị viêm họng, có thể bạn sẽ nghĩ đến kháng sinh nhưng đó không phải cách hay. Hãy đánh tan cơn ho viêm họng bằng những bài thuốc dân gian từ nguyên liệu mùa hè sau. Ảnh: MavCure. Hoa mướp. Ít ai biết hoa mướp không chỉ để nấu canh mà còn chữa ho kèm sốt, ho có đờm vàng. Cần dùng 12g hoa mướp đem hãm với nước sôi, thêm một ít mật ong khuấy đều uống vào buổi sáng và tối. Ảnh: Instructables. Hoa khế, đu đủ. Dùng hoa khế, đu đủ đực, lá tía tô mỗi thứ 10g, thêm 5g đường phèn đem hấp cách thủy. Đu sôi liu riu khoảng 15 phút là được. Ảnh: Tips Curing Disease. Lá me, gừng và nước cốt chanh. Dùng 3 nắm lá me tươi rửa sạch cho cùng một củ gừng cắt lát mỏng. Thêm 2 bát nước đun lửa nhỏ còn lại khoảng 1 bát thì tắt bếp và chắt lấy nước bỏ bã. Cho tiếp phần nước thu được vào nồi và cho thêm 3 thìa đường, đun cho đến khi đặc quánh là được. Dùng nước cốt của 5 quả chanh tươi khuấy đều cùng nước me đã đun và uống. Ảnh: Huffington Post. Nước vo gạo và rau diếp cá. Dùng một nắm lá diếp cá, rửa sạch, giã nhuyễn. Sau đó, lấy một bát nước vo gạo trộn đều với diếp cá đã giã, Đun sôi nhỏ lửa khoảng 20 phút. Cuối cùng, chỉ cần lọc lấy nước để uống. Ảnh: One Good Thing by Jillee. Hoa hồng. Dùng cánh hoa hồng bạch của một bông đem rửa sạch rồi vò nát. Cho vào bát, thêm mật ong hoặc đường phèn và nước cốt của một quả quất hấp cách thủy. Mỗi ngày uống 2-3 lần khoảng 2 thìa/lần những cơn ho sẽ dứt sau 3 ngày. Ảnh: Pinterest. Hành tây. Hành tây 1 củ rửa sạch và thái lát mỏng, cho vào một thìa đường phèn hoặc đường trắng ướp trong 60 phút và dùng hỗn hợp này xay chắt lấy nước cốt. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 thìa trong 3 ngày sẽ khỏi hẳn những cơn ho. Ảnh: Pet Poison Helpline.

Cũng là hành tây, bạn có thể dùng 3 vỏ nâu (lớp ngoài cùng của củ hành) và 3 tép tỏi để nguyên vỏ. Rửa sạch tỏi và hành tây và tỏi rồi đập dập đun sôi cùng một bát nước trong 10 phút. Chắt lấy phần nước vừa đun và cho 1 thìa mật ong, vắt thêm một phần nước cốt chanh khuấy đều. Ngày uống 3 lần hỗn hợp này bệnh ho sẽ nhanh khỏi. Ảnh: Winesworld Magazine. Hạt đào. Dùng 2 hạt đào, 2 miếng gừng tươi. Đập hạt đào lấy nhân và nhai nhỏ cùng gừng tươi nuốt từ từ mỗi buổi sáng và tối. Ảnh: Lambrini. Hạt chanh. Lấy hạt chanh, hạt quất, lá thạch xương bồ mỗi vị 10 g, mật gà đen một cái. Tất cả dùng tươi, giã nhỏ, thêm đường, hấp cơm cho chín rồi uống làm 2-3 lần trong ngày. Ảnh: Beliefnet. Lá húng chanh. Có thành phần chủ yếu là carvacrol có tác dụng ức chế mạnh các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Bạn có thể dùng một nắm lá húng chanh rửa sạch và xay nhuyễn rồi thêm một cục đường phèn nhỏ vào hấp khoảng 20 phút. Uống liên tục 1-2 ngày sẽ hết ho. Ảnh: Indiatimes. Gừng. Gừng có đặc tính kháng viêm do vậy nó rất tốt để trị ho khan, ho có đờm, ho do thời tiết hiệu quả. Chỉ cần dùng một củ gừng rửa sạch và nướng nguyên vỏ cho đến khi gừng cháy sém. Sau đó lột vỏ gừng, giã nhuyễn cho thêm mật ông để uống và bã dùng để ngậm sẽ dịu cơn ho. Ảnh: Remedies Today. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

