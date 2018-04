Bí quyết sử dụng nhà vệ sinh công cộng tránh nhiễm khuẩn

Nắm cửa nhà vệ sinh công cộng là vị trí mà hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người sử dụng mỗi khi ra vào. Hàng triệu vi khuẩn sẽ tập trung tại vị trí này. Do đó, để giảm việc nhiễm khuẩn, bạn nên dùng giấy vệ sinh lót tay trước khi cầm vào nắm cửa. Khi đi vệ sinh công cộng, bạn nên chọn buồng toilet đầu tiên vì hầu hết mọi người đều luôn tránh sử dụng buồng vệ sinh đầu tiên mà có xu hướng chọn phòng cuối cùng. Do đó, nhà vệ sinh ở phía ngoài lại chính là nơi sạch sẽ nhất dù tính riêng tư ít hơn. Để an toàn, bạn không nên đặt bất cứ thứ gì lên sàn nhà vệ sinh, đặc biệt là túi xách, ba lô... Thay vào đó, hãy treo chúng lên móc hoặc nhờ người thân giữ hộ. Các chuyên gia khuyến cáo, bạn nên "ngồi xổm" để đi vệ sinh. Tư thế này sẽ giúp giảm áp lực cho bàn tọa, mà còn khiến bạn "đi cầu" dễ dàng hơn nữa. Theo chuyên gia Kelly Reynolds thuộc phòng nghiên cứu Đại học Arizona, việc bạn lót bề mặt bồn cầu vệ sinh bằng giấy để phòng tránh nhiễm khuẩn chỉ có tác dụng về mặt tâm lý mà thôi chứ không có tác dụng. Nút xả bồn cầu trong nhà vệ sinh công cộng chắc chắn chứa nhiều vi khuẩn. Vì thế, để tránh "câu kéo" vi khuẩn lên tay, bạn có thể quấn giấy vệ sinh lên ngón tay và bấm nút. Sau đó, hãy bỏ giấy vào thùng rác. Việc rửa tay bằng nước sạch, đặc biệt là nước ấm sau khi đi vệ sinh sẽ có hiệu quả hơn trong việc chống lại vi khuẩn. An toàn nhất là rửa tay bằng xà phòng ít nhất trong 30 giây - 1 phút. Sau khi rửa tay xong, bạn nên lau khô ngay bằng khăn giấy thay vì sử dụng máy sấy, bởi môi trường ẩm và nóng khiến cho vi khuẩn phát tán nhiều hơn. An toàn nhất là bạn tự chuẩn bị khăn lau tay từ trước. Ảnh: BS. Video "Nhà vệ sinh công cộng và nỗi buồn "trăm triệu"". Nguồn: VTC1

