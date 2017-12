Bí quyết khắc phục những tổn thương khi tình yêu tan vỡ

Tình yêu là một ma thuật. Nhiều lĩnh vực tuy có thể lý giải được khía cạnh nào đó của tình yêu, nhưng không ai có thể đưa ra những nhận định chính xác nhất về những cung bậc cảm xúc mà một người trải qua khi yêu. Có người nói rằng "Tình yêu làm người ta mù quáng" . Tại sao vậy? Bởi trong tình yêu chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì sai trái từ người bạn đời của mình. Tình yêu có thể mang đến những điều ngọt ngào, lãng mạn tốt đẹp nhất thì cũng có thể lấy đi tất cả. Vậy nên, khi bạn mở lòng yêu thương ai đó; bạn cần có đủ can đảm để đối mặt với những hậu quả có thể xảy đến khi tình yêu tan vỡ. Vâng, bài viết này dành riêng cho những ai đã đánh rơi tình yêu và đang dần hồi phục những tổn thương do tình yêu mang lại. Cảm xúc không biết lừa dối người khác: Điều đầu tiên bạn cần phải hiểu rõ đó chính là tình yêu của mình, hãy tin rằng cảm giác luôn đúng. Có thể mối quan hệ của bạn không kéo dài lâu nhưng tất cả cảm xúc của bạn là thật. Hầu hết những người đau lòng vì tình yêu đều tự cho rằng mình ngu ngốc , nhưng thực tế điều đó không đúng. Quà tặng của cuộc sống: Cuộc sống là một bí ẩn lớn, mang đến cho bạn nhiều món quà. Và tình yêu là một trong những món quà đẹp nhất. Một ngày nào đó, khi tình yêu không còn, bạn sẽ khôn ngoan và mạnh mẽ hơn. Bạn nhận ra được giá trị đích thực của việc yêu và được yêu. Mỗi một sự việc xảy đến đều mang một ý nghĩa riêng của nó: Chắc bạn đã không ít lần nghe qua câu nói: “Cuộc sống này cũng giống như một người thầy”. Đúng vậy, nên nhớ rằng bất kì một sự việc nào xảy đến với bạn, bất kì một người nào đó bước vào cuộc đời bạn, đều có một lý do riêng, nhằm giúp bạn tốt hơn. Kết thúc một mối quan hệ không có nghĩa là bạn thất bại. Nó chính là một sự khởi đầu mới, một cơ hội mới để bắt đầu một mối quan hệ mới. Ngày mai sẽ là ngày của hạnh phúc. Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại: Đây là một bài học rất quan trọng mà mọi người nên biết, đặc biệt là những ai đang phải chịu tổn thương do tình yêu. Khi một mối quan hệ kết thúc, hầu hết chúng ta rất dễ bị trầm cảm, và thường xuyên có những ý nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, bạn đừng để những cảm xúc tiêu cực ấy lấn át tâm trí mình, hãy vui vẻ và tích cực lên. Rồi sẽ có ai đó đến bên cạnh bạn, xứng đáng hơn, đúng thời điểm hơn. Tức giận và trả thù không bao giờ mang lại bất cứ điều gì tốt đẹp cho bất kì ai: Và đã là tình yêu thì không có khái niệm tức giận hay trả thù. Tuy mối quan hệ của bạn đã kết thúc, cũng đừng đổ lỗi cho đối phương. Tức giận chỉ khiến bạn dễ mắc phải chứng trầm cảm. Vì vậy, nếu bạn muốn phát triển hơn trong cuộc sống, hãy khống chế sự tức giận của mình.

Để nó đi: Khi mối quan hệ đã kết thúc, bạn cần phải quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Bạn phải dành nhiều thời gian và sức lực cho người xứng đáng hơn, chứ không phải cho những người đã bỏ rơi bạn. Nếu bạn muốn coi ai đó là sự ưu tiên của mình, hãy chắc chắn rằng bạn không phải là một trong số nhiều lựa chọn của người đó. Ở bên cạnh gia đình: Bạn cần phải nhớ rằng cho dù xảy ra bất kỳ tình huống nào, gia đình vẫn luôn ở bên cạnh để hỗ trợ và giúp đỡ bạn. Hãy dành nhiều thời gian hơn nữa bên cạnh gia đình và những người bạn đúng nghĩa.Thời gian sẽ chữa lành: Bạn cần phải hiểu một điều rằng thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương. Hãy cứ đối mặt với nỗi đau, và thời gian sẽ xoa dịu nó. Đi chơi với bạn bè: Dù bạn có gặp phải những tình huống éo le như thế nào, chỉ có bạn bè mới có thể mang lại nụ cười cho bạn. Hãy cứ khóc thật to cho thõa lòng, sau đó lấy lại tinh thần và đi chơi với hội bạn ngay đi nào. Tập trung vào nghề nghiệp: Tập trung vào sự nghiệp của bạn để trở nên thành công hơn, hạnh phúc hơn. Sẽ không còn bất kỳ phiền nhiễu nào trong cuộc sống. Không ai có thể ngăn cản sự phát triển của bạn, vì vậy hãy tập trung vào sự nghiệp của mình. Hãy làm cho mình bận rộn hơn với công việc, đừng để mình có quá nhiều thời gian suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Chỉ có thành công mới có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc và sự tôn trọng từ người khác.

