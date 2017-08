Bí quyết giúp trẻ lâu từ những thực phẩm “khó ăn“

Những thực phẩm có vị chát: Hồng còn xanh, táo xanh, táo đỏ, vỏ nho... đều là những thực phẩm có vị chát do tannin, acid phytic và acid oxalic. Đây là những chất chống ôxy hóa mạnh, hữu ích cho việc phòng chống bệnh đái tháo đường và cholesterol cao, giảm nguy cơ mắc dị ứng, tim mạch, Alzheimer, Parkinson, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư phổi, làm chậm quá trình lão hóa. Thực phẩm có vị cay, nóng: Vị cay trong thực phẩm thường do chất capsaicin hoặc khoáng chất sulfide dễ bay hơi gây ra. Chất capsaicin không những có tác dụng giảm đau mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, mang lại hiệu quả đốt cháy calo, giảm béo. Hạnh nhân còn giàu vitamin E có tác dụng bảo vệ da tránh khỏi tia cực tím rất hiệu quả. Các nhà khoa học Phần Lan còn chứng minh, hạnh nhân tốt cho huyết quản, tăng cường trí nhớ, do đó không những có tác dụng chống lão hóa trên da mà còn chống lão hóa trí óc, giúp tinh thần luôn minh mẫn, sáng suốt. Mù tạt là loại gia vị cay nhưng có khả năng điều tiết nội tiết nữ, kích thích các mạch máu mở rộng, tăng cường máu lưu thông giúp gương mặt hồng hào hơn. Thực phẩm có vị đắng: Vỏ chanh, lá chè, rượu vang... rất giàu các chất glycosides, tecpen và polyphenol nên chúng có vị đắng. Tuy nhiên, các thực phẩm này đều có thể ngăn ngừa ung thư và bệnh tim mạch. Nhóm gia vị: Tỏi, hành, hành tây, hẹ, rau thơm, gừng, nghệ... có mùi rất đặc trưng là do chúng chứa glucosinolates, hợp chất diallyl disulfide - những chất chống ôxy hóa giúp ngăn chặn bệnh ung thư. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn một nửa củ tỏi sống mỗi ngày sẽ có tác dụng ức chế ung thư vú, ung thư buồng trứng. Hành tây chứa nhiều oryzanin, lactoflavin, canxi, kali rất tốt cho xương, chất acid folic trong hành tây có tác dụng bảo vệ tim mạch và nâng cao sức khỏe.

Những thực phẩm có vị chát: Hồng còn xanh, táo xanh, táo đỏ, vỏ nho... đều là những thực phẩm có vị chát do tannin, acid phytic và acid oxalic. Đây là những chất chống ôxy hóa mạnh, hữu ích cho việc phòng chống bệnh đái tháo đường và cholesterol cao, giảm nguy cơ mắc dị ứng, tim mạch, Alzheimer, Parkinson, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư phổi, làm chậm quá trình lão hóa. Thực phẩm có vị cay, nóng: Vị cay trong thực phẩm thường do chất capsaicin hoặc khoáng chất sulfide dễ bay hơi gây ra. Chất capsaicin không những có tác dụng giảm đau mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, mang lại hiệu quả đốt cháy calo, giảm béo. Hạnh nhân còn giàu vitamin E có tác dụng bảo vệ da tránh khỏi tia cực tím rất hiệu quả. Các nhà khoa học Phần Lan còn chứng minh, hạnh nhân tốt cho huyết quản, tăng cường trí nhớ, do đó không những có tác dụng chống lão hóa trên da mà còn chống lão hóa trí óc, giúp tinh thần luôn minh mẫn, sáng suốt. Mù tạt là loại gia vị cay nhưng có khả năng điều tiết nội tiết nữ, kích thích các mạch máu mở rộng, tăng cường máu lưu thông giúp gương mặt hồng hào hơn. Thực phẩm có vị đắng: Vỏ chanh, lá chè, rượu vang... rất giàu các chất glycosides, tecpen và polyphenol nên chúng có vị đắng. Tuy nhiên, các thực phẩm này đều có thể ngăn ngừa ung thư và bệnh tim mạch. Nhóm gia vị: Tỏi, hành, hành tây, hẹ, rau thơm, gừng, nghệ... có mùi rất đặc trưng là do chúng chứa glucosinolates, hợp chất diallyl disulfide - những chất chống ôxy hóa giúp ngăn chặn bệnh ung thư. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn một nửa củ tỏi sống mỗi ngày sẽ có tác dụng ức chế ung thư vú, ung thư buồng trứng. Hành tây chứa nhiều oryzanin, lactoflavin, canxi, kali rất tốt cho xương, chất acid folic trong hành tây có tác dụng bảo vệ tim mạch và nâng cao sức khỏe.