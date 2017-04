Bí quyết chọn hành phù hợp cho món ăn thêm đậm vị

Hành vàng là loại hành phổ biến nhất dùng trong chế biến món ăn. Hành này có hương vị sâu nhưng lại không quá hăng và có thể chế biến được rất nhiều món. Cách chọn hành này là lựa những củ trông căng bóng, không bầm dập và cầm nặng tay. Có thể bảo quản loại hành này ở nhiệt độ phòng tại nơi mát, tối. Nếu muốn bảo quản lâu hơn thì cho vào ngăn khô nhất của tủ lạnh. Hành vàng phù hợp với các món thịt nướng hoặc dùng để lấy hương thơm cho các món nước sốt, súp và món hầm. Hành ngọt trông giống như hành vàng nhưng áo hành dày hơn. Vì vậy nguyên liệu này phù hợp cho những món ăn cần cắt khoanh. Hành này chứa nhiều đường và ít sulfur nên không hăng và cay như các loại hành khác. Hành này dùng để nướng cũng rất ngon. Hành trắng có mùi vị gần giống như hành vàng nhưng nhẹ hơn. Ưu điểm rất giòn, vì vậy có thể dùng cho vào các món xa lát trộn. So với hành vàng hành trắng cũng đa dụng không kém, có thể muối chua, ăn sống hoặc xào, nhất là những món ăn cần độ giòn. Cách chọn và bảo quản hành trắng cũng tương tự như hành vàng. Hành tím là một loại hành có nồng độ hăng cao. Nó mang đến cho món ăn rất nhiều vị như: độ giòn, mùi thơm đậm đà đặc trưng. Khi ăn sống hành tím rất cay nhưng khi nấu lên lại có vị ngọt. Hành này có thể muối chua để ăn kèm hoặc cho vào salad để tăng mùi vị. Khi được nướng cháy cạnh ít loại hành có độ ngon ngọt được bằng hành tím. Dù nấu chín hay ăn sống thì vị ngọt và mùi thơm của hành lá đều khiến món ăn nổi bật hơn rất nhiều. Hành lá phù hợp với những món ăn cần mùi thơm nhẹ nhưng không hăng. Hành lá được dùng trong rất nhiều món ăn châu Á nhiều nước nhưng vẫn giòn. Hành lá củ to trông không khác gì hành lá ngoại trừ phần củ hành rất to. Hành này chỉ có mùi rất nhẹ vì thường được thu hoạch sớm. Khi nấu chín, hành củ trở nên rất mềm và ngọt. Hành tăm là loại hành dùng để làm hành khô. Về độ hăng thì hành tăm chỉ đứng sau hành tím. Hành này có thể làm salad, nấu trứng hay phi lên cho thơm trước khi nấu thịt hoặc rau củ. Nguồn ảnh: VTC. (Nguồn ảnh: Mashed)

