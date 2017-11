Bí quyết cho món lòng non xào dưa chua giòn ngon không bị đắng

Để làm món lòng non xào dưa chua giòn ngon không bị đắng chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. 1 bộ lòng heo non, 1 bát dưa cải chua, 1 ít hành lá, 1 củ hành khô, vài nhánh tỏi, 1-2 quả cà chua, 1 thìa nước mắm, ớt, nếu thích ăn cay, 1 chút bột nêm, bột ngọt, tiêu, 1 nhánh gừng, dầu ăn. Hướng dẫn cách làm: - Bước 1: Trước tiên bạn lấy 1 mẩu gừng cho vào đầu lòng non để lọt vào trong, vuốt cho miếng gừng chạy dọc từ đầu này qua đầu kia, làm như vậy 2 lần rồi bóp lòng với 1 chút giấm, muối sau đó rửa lại cho sạch. Bước 2: Đổ nước vào nồi đun sôi cùng với 1 nhánh gừng đập dập, 1 xíu muối khi nước sôi mới cho lòng non vào luộc khoảng 30 giây là vớt ra ngay, thả lòng vào bát nước lạnh ngâm 10 phút cho nguội và lòng được trắng giòn. Bước 3: Trong khi đó bạn rửa sạch cà chua, cắt bỏ núm và thái múi cau, hành+ tỏi băm nhỏ, hành lá thái khúc. Bước 4: Vớt lòng non ra cho ráo nước rồi thái miếng dài khoảng 2 đốt ngón tay. Bước 5: Đặt chảo lên bếp cùng với 2 thìa dầu ăn, khi dầu nóng bạn cho hành, tỏi băm vào phi cho thơm vàng sau đó cho cà chua vào xào, nêm chút muối xào cho cà chua chín mềm. Bước 6: Tiếp theo bạn cho dưa chua vào xào sơ qua rồi chút lòng non vào, nêm chút nước mắm, ớt, tiêu, bột nêm, bột ngọt cho vừa miệng sau đó đảo đều và rắc hành lá lên trên là tắt bếp. Xúc lòng non xào dưa chua ra đĩa để thưởng thức với cơm nóng ngon tuyệt vời.

