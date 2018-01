Bí kíp cần nhớ để cà rốt không biến thành "thuốc độc"

Không nên ăn cà rốt cùng với củ cải: Củ cải chứa hàm lượng vitamin C cao, cà rốt chứa các enzyme có thể phân giải và phá hủy vitamin C. Khi kết hợp hai thực phẩm này với nhau sẽ khiến lượng vitamin C có trong củ cải bị phá hủy khiến dinh dưỡng của cả hai thực phẩm đều mất giá trị. Cà rốt không được ăn cùng đẳng sâm, hoàng kỳ vì nó sẽ làm hỏng công dụng chữa bệnh của đẳng sâm và hoàng kỳ. Không được ăn cà rốt cùng với các trái cây có tính a xít như cam, táo, nho... Bởi vì khi kết hợp các thực phẩm này với nhau, chất flavonoids có trong các loại hoa quả sau khi vào đường ruột sẽ phân giải và chuyển thành thiocyanate gây ức chế tuyến giáp, gây nên hiện tượng bướu cổ. Theo Đông Y, cà rốt là thực phẩm tính lạnh, vì thế những người cơ thể yếu không nên ăn nhiều cà rốt nếu không sẽ càng bị lạnh. Ngoài ra, khi đang uống thuốc Đông y cũng không nên ăn cà rốt để tránh làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Cà rốt tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần phải dùng điều độ. Do cà rốt chứa carotene một hoạt chất tạo nên màu vàng cam, nếu nạp quá nhiều chất này sẽ khiến gan bị nhiễm độc. Tuy lượng dưỡng chất trong cà rốt dồi dào nhưng lại là chất không hòa tan. Nếu ăn quá nhiều cà rốt nhưng lại không uống đủ nước dễ gây ra hiện tượng táo bón, nghiêm trọng có thể tắc nghẽn tại ruột.Ăn nhiều cà rốt có thể gây ngộ độc bởi chất hemoglobin có trong cà rốt khi gặp natri trong cơ thể sẽ biến thành methemolobine, khi cơ thể xử lý và đào thải không kịp thời có thể gây hiện tượng ngộ độc.

Không nên ăn cà rốt cùng với củ cải: Củ cải chứa hàm lượng vitamin C cao, cà rốt chứa các enzyme có thể phân giải và phá hủy vitamin C. Khi kết hợp hai thực phẩm này với nhau sẽ khiến lượng vitamin C có trong củ cải bị phá hủy khiến dinh dưỡng của cả hai thực phẩm đều mất giá trị. Cà rốt không được ăn cùng đẳng sâm, hoàng kỳ vì nó sẽ làm hỏng công dụng chữa bệnh của đẳng sâm và hoàng kỳ. Không được ăn cà rốt cùng với các trái cây có tính a xít như cam, táo, nho... Bởi vì khi kết hợp các thực phẩm này với nhau, chất flavonoids có trong các loại hoa quả sau khi vào đường ruột sẽ phân giải và chuyển thành thiocyanate gây ức chế tuyến giáp, gây nên hiện tượng bướu cổ. Theo Đông Y, cà rốt là thực phẩm tính lạnh, vì thế những người cơ thể yếu không nên ăn nhiều cà rốt nếu không sẽ càng bị lạnh. Ngoài ra, khi đang uống thuốc Đông y cũng không nên ăn cà rốt để tránh làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Cà rốt tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần phải dùng điều độ. Do cà rốt chứa carotene một hoạt chất tạo nên màu vàng cam, nếu nạp quá nhiều chất này sẽ khiến gan bị nhiễm độc. Tuy lượng dưỡng chất trong cà rốt dồi dào nhưng lại là chất không hòa tan. Nếu ăn quá nhiều cà rốt nhưng lại không uống đủ nước dễ gây ra hiện tượng táo bón, nghiêm trọng có thể tắc nghẽn tại ruột. Ăn nhiều cà rốt có thể gây ngộ độc bởi chất hemoglobin có trong cà rốt khi gặp natri trong cơ thể sẽ biến thành methemolobine, khi cơ thể xử lý và đào thải không kịp thời có thể gây hiện tượng ngộ độc.