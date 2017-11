Bi kịch của gã trai sát hại tình địch vì nghi ngờ bị nhiễm HIV

Mối tình mù quáng

Cách đây 4 năm, tôi và Nga tình cờ quen biết nhau trong một lần tôi vô ý chạy xe đâm trúng xe Nga khiến cô ngã nhào xuống đường. Cũng may Nga chỉ bị trầy xước nhẹ. Tôi đưa Nga về và chúng tôi trao đổi điện thoại cho nhau để tiện liên lạc.

Sau cuộc va chạm định mệnh đó, tôi đã hẹn Nga đi uống nước để nói lời xin lỗi chuyện đụng xe. Nhưng mấy lần Nga đều từ chối. Cuối cùng sự chân thành của tôi cũng khiến Nga đồng ý.

Nga là một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn, ăn nói lại có duyên nên rất thu hút người khác. Tôi có cảm tình với Nga ngay từ lần gặp đầu tiên. Qua nhiều lần nói chuyện, Nga tâm sự với tôi rằng Nga đã từng có chồng và một con trai 2 tuổi. Thế nhưng, vì hai người không hợp nhau nên đã ly dị.

Cảm thương hoàn cảnh của Nga, tôi quyết tâm theo đuổi cô ấy. Sau vài tháng qua lại, Nga gật đầu đồng ý làm người yêu của tôi. Vì quá yêu Nga nên tôi không nề hà chuyện Nga đã từng có chồng con. Thời gian đầu yêu nhau, chúng tôi rất hạnh phúc. Con trai Nga cũng rất quý tôi nên tôi cũng đối xử với con trai cô ấy như con mình. Lúc Nga bận đi làm, chính tôi là người chăm sóc con cô ấy. Một mình nuôi con cũng vất vả nên hàng tháng tôi đều hỗ trợ cho Nga tiền để nuôi con. Được một năm thì tôi dọn về sống chung với mẹ con Nga.

Thời gian đầu sống chung với nhau, Nga không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Nhưng sau đó cô ấy bắt đầu xin tiền tôi ngày càng nhiều. Tôi thực sự không hiểu cô ấy tiêu cái gì mà cần nhiều tiền như vậy. Bởi tiền sinh hoạt hằng ngày của hai mẹ con Nga tôi đã lo liệu hết.

Sau nhiều lần tìm hiểu, tôi mới tá hoả phát hiện Nga mê cờ bạc. Dù nhiều lần khuyên can Nga không nên chơi nhưng cô ấy nói rằng chỉ chơi cho vui. Nhiều lần cãi nhau vì chuyện cờ bạc của cô ấy, tôi tức giận bỏ đi. Sau đó, cô ấy đi kiếm tôi và hứa sẽ không chơi nữa. Vì tin và yêu Nga nên tôi sẵn sàng bỏ qua cho cô mọi chuyện.

Nỗi đau bị “cắm sừng”

Từ đó Nga không chơi cờ bạc nữa. Tôi thấy rất mừng vì cuối cùng cô ấy cũng bỏ được tật xấu. Thế nhưng, tôi thực sự sốc khi phát hiện Nga có quan hệ thân thiết với người đàn ông khác. Tôi vô cùng tức giận về sự phản bội của Nga.

Tôi đập phá hết đồ đạc và đòi chia tay. Nhưng Nga năn nỉ van nài tôi hãy tha thứ cho cô ấy. Nga bảo, cô ấy chỉ vì nhất thời nghe lời ngon ngọt của người khác chứ vẫn còn rất yêu tôi. Nghe vậy, tôi lại chấp nhận tha thứ cho cô ấy, với hy vọng cô ấy biết sai mà sửa đổi. Sau đó, tôi thấy cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo.

Thấm thoát đã 4 năm bên nhau, tôi quyết định về nhà thưa chuyện với bố mẹ và xin cưới Nga. Tôi cũng sợ bố mẹ tôi không đồng ý vì quá khứ của Nga. Nhưng tôi tin rồi một thời gian bố mẹ tôi sẽ hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Tuy nhiên, khi tôi nói với Nga rằng: “Sẽ đưa cô ấy về quê ra mắt bố mẹ tôi thì Nga nhất định không đồng ý”. Cô ấy nói, sợ bố mẹ tôi không chấp nhận nên nói tôi chờ thêm một ít thời gian nữa rồi hẵng tính. Thế nhưng ngờ đâu Nga không muốn về ra mắt gia đình tôi vì cô ấy đã có người đàn ông khác. Hết lần này đến lần khác, Nga khiến tôi đau đớn vì cô đã lừa dối tôi.

Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Chẳng lẽ cô ấy vừa muốn có tôi vừa muốn có “người kia”. Lần này tôi quyết định sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy nữa và lập tức thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Dù rất đau đớn khi bị người yêu phản bội, nhưng tôi nghĩ nếu cô ấy không còn yêu tôi nữa thì tôi cũng không muốn níu kéo. Nhưng không ngờ, vì người yêu mới của Nga vẫn tưởng tôi và Nga còn quan hệ qua lại nên gọi điện thách thức tôi và nói rằng tôi nên đi xét nghiệm HIV.

Khi nghe xong tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và hẹn gặp anh ta nói chuyện cho rõ ràng. Để đề phòng có chuyện xấu xảy ra tôi xách theo một con dao giấu trong người. Khi vừa đến chỗ hẹn tôi thấy Nga cũng có mặt ở đó. Vì muốn biết giữa tôi và Nga có còn gì với nhau không nên anh ta cố tình dựng mọi chuyện để khiến tôi ra mặt. Trong lúc hai bên đôi co, người tình mới của Nga nói những lời xúc phạm tôi, cho rằng tôi là thằng ngu vì nuôi mẹ con Nga nhưng lại bị Nga phản bội đi kiếm người khác. Quá tức giận và không kiềm chế được, tôi xông tới rút dao đâm một nhát lên người tình địch. Thấy anh ta ngã xuống đất bất tỉnh, tôi tưởng rằng anh ta đã chết nên sợ hãi bỏ trốn. Nhưng cũng may vết thương không sâu nên anh ta đã thoát chết.

Bi kịch của mối tình mù quángTôi bị tòa tuyên phạt 7 năm về tội "cố ý gây thương tích". Khi tôi bị bắt, Nga đã đến thăm tôi và khóc lóc xin tôi tha thứ cho cô ấy. Tôi cũng đã không còn oán trách cô ấy nữa, muốn trách cũng chỉ trách tôi vì yêu mù quáng mà dẫn đến bi kịch hôm nay.