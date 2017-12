Bi hài các chẩn đoán bệnh sai do “lỗi đánh máy”

(Kiến Thức) - Các chẩn đoán bệnh sai do "lỗi đánh máy" khiến không ít bệnh nhân và người nhà bức xúc trước sự thiếu cẩn trọng của nhân viên y tế.

Nam bệnh nhân 55 tuổi nhận giấy ra viện ghi … “sảy thai tự nhiên”



Tối 28/12, một người dùng mạng xã hội đã đăng tải giấy ra viện của một bệnh nhân nam 55 tuổi sinh sống ở Kim Sơn, Ninh Bình. Đáng lưu ý, trong giấy ra viện đó, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn lại chẩn đoán nam bệnh nhân này "sảy thai tự nhiên". Vụ việc khiến không ít người dân bức xúc trước sự thiếu cẩn trọng của nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện.

Trao đổi với báo giới về vấn đề này, Giám đốc BV Đa khoa huyện Kim Sơn, ông Nguyễn Anh Dũng cho hay, sai sót ở tờ giấy ra viện trên là do sự nhầm lẫn của nhân viên đánh máy văn phòng.

Giấy ra viện có sai sót do lỗi đánh máy của bệnh nhân N. Ảnh Một Thế giới

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Anh Dũng, do mới vào làm việc nên nhân viên này nhầm lẫn trong việc chọn danh mục, cụ thể ở đây là mã danh mục từ Khoa Ngoại sang Khoa sản. Ông xác nhận, bệnh viện đã thu hồi giấy ra viện đó đồng thời xin lỗi bệnh nhân.

Ngoài ra, Giám đốc BV ĐK Kim Sơn cũng cho phóng viên hay, bệnh nhân trong vụ việc này là ông Nguyễn Văn N. làm bảo vệ của một trường tiểu học thuộc xã Lưu Phương. Ông này đã bị ngã rồi nhập viện với chẩn đoán “chấn thương ổ bụng”.

Nam bệnh nhân đứt tay, bác sĩ lại chỉ định “khâu âm hộ”

Vụ việc sai sót trên không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đó, vào hồi tháng 10/2017, mạng xã hội cũng lan truyền tấm ảnh chụp lại một phiếu chỉ định dịch vụ của bác sĩ thuộc Bệnh viện ĐK huyện Thạch Thất (Hà Nội) với nội dung "khâu âm hộ, âm đạo" đối với nam bệnh nhân 34 tuổi.

Giấy chỉ định “ngược đời” của nam bệnh nhân Đ.X.L. Ảnh Báo Người Lao động

Cụ thể, phiếu chỉ định "ngược đời" ghi tên bệnh nhân là Đ.X.L (trú ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), giới tính nam, 34 tuổi với nội dung "khâu vết thương âm hộ, âm đạo (Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài <10 cm)", nơi thực hiện "phòng thủ thuật khoa sản". Trong khi đó, người nhà nam bệnh nhân khẳng định, anh L vào viện với tình trạng ngón tay áp út bàn tay phải bị thương và chảy máu.

Trao đổi với báo giới, lãnh đạo bệnh viện này đã xác nhận vụ việc và cho biết, trường hợp sai sót trên xảy ra do nhân viên y tế nhẫm lẫn trong lúc nhập dữ liệu để in phiếu chỉ định. Phiếu chỉ định sai này sau đó đã được hủy bỏ.

Bị gãy xương, cụ ông 80 tuổi được chẩn đoán loãng xương sau “mãn kinh”

Khi thấy đau ở vùng ngực, cụ ông N.D.T (80 tuổi, làm bảo vệ cho một công ty ở Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã tới Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hồng Lĩnh khám.

Tại bệnh viện, sau khi đi chụp X-quang với kết quả gãy rạn xương sườn 7 trên đường nách trái, tim không to..., cụ ông T. đã mang kết quả chụp này đến phòng khám để bác sĩ kê đơn thuốc. Tuy nhiên, vụ việc sai sót hi hữu đã xảy ra ở đây khi bác sĩ điều trị cho cụ ông T. là Nguyễn Viết Hà đã kê đơn thuốc với loạt chẩn đoán như sau: viêm phế quản cấp, chấn thương ngực, thiếu máu, thiếu Vitamin C, loãng xương sau mãn kinh có kèm gãy xương bệnh lý.

Đơn thuốc của cụ ông N.D.T với chẩn đoán "loãng xương sau mãn kinh". Ảnh Báo Tuổi Trẻ

Lãnh đạo bệnh viện này sau đó giải thích lỗi sai sót ghi "loãng xương sau mãn kinh có kèm gãy xương bệnh lý" là kết quả chẩn đoán của một nữ bệnh nhân vào khám trước đó và được lưu lại trong máy tính. Y tá lấy mẫu này sửa lại nhưng chưa xóa hết nên gây ra vụ nhầm lẫn.

Cụ ông 73 tuổi… mang thai 16 tuần

Đó là nội dung trong tờ giấy ra viện đối với ông Nguyễn Văn Tính (73 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, H.Đức Hòa, Long An).

Giấy ra viện của cụ ông 73 tuổi với chẩn đoán… mang thai 16 tuần. Ảnh Báo Dân Việt

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Minh Cang (Trưởng khoa Điều trị thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM) ghi trong giấy ra viện của ông Nguyễn Văn Tính với nội dung chi tiết: “Chấn thương cột sống thắt lưng / thai 16 tuần”.