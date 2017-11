Bị đánh ghen khi hàng xóm bắt gặp cảnh nhạy cảm

Yêu nhau 2 năm, thấy bạn trai không có ý định cưới, Nhạn nghĩ ra cách "lỡ" dính bầu. Khi biết tin, anh cũng đành ngậm ngùi chấp nhận chuyện cưới xin. Bố mẹ bạn trai vốn quý Nhạn nhưng biết tin cô có bầu trước cũng thay đổi phần nào cách nhìn. Nhưng Nhạn bỏ qua hết, vì cuối cùng cô cũng lấy được người đàn ông mình yêu. Còn về cuộc sống sau hôn nhân, vợ chồng cô sẽ ở riêng nên cũng chẳng lo sẽ bị mẹ chồng làm khó.



Chồng Nhạn là dân xây dựng, thường xuyên đi công trình, khoảng 1 - 2 tuần mới có mặt ở nhà. Ở cạnh căn hộ chung cư của vợ chồng Nhạn là An. An cũng là bạn thân hồi cấp ba của chồng Nhạn nên hai gia đình rất thân thiết. An cũng đã lập gia đình. Cuối tuần, có thời gian rảnh là hai nhà lại tổ chức ăn uống.

Trong thời gian Nhạn bầu bí, chồng đi vắng nên khi có những việc "của đàn ông" như: đóng đinh, sửa vòi nước... là cô lại nhờ An. Tưởng hai vợ chồng An đều thoải mái nên Nhạn cũng không suy nghĩ gì.

Bị hiểu nhầm, đánh ghen khi hàng xóm bắt gặp cảnh cùng "chồng người ta" đi vào phòng ngủ (Ảnh minh họa). Đến khi Nhạn sinh một cậu con trai bụ bẫm, ai cũng đến chúc mừng, trong đó có vợ chồng An. Tuy nhiên, Nhạn có thể nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt họ. Bởi vợ chồng An kết hôn đã lâu mà mãi chưa có con. Cô cũng từng giới thiệu vợ chồng An đến một số địa điểm chữa hiếm muộn. Nhưng đến giờ vợ An vẫn chưa có tin vui. Theo Nhạn được biết thì vợ An không bị gia đình chồng gây áp lực. Thậm chí bố mẹ chồng còn động viên và cho thêm tiền chữa trị.



Nhiều lúc, Nhạn nghe tiếng An thở dài khi nói chuyện với chồng mình: "Tôi giờ ổn định hết rồi, chỉ mong có con để vui cửa vui nhà".

Lần nào chồng Nhạn đi công tác về, có gì ngon đều bảo vợ chồng Ăn sáng ăn cơm. Mỗi lần sang nhà chơi, Ăn đều quấn quít con trai Nhạn. Nhạn cũng thương và nghĩ không ngờ một người yêu trẻ con như An lại kém duyên trong chuyện con cái.

Hôm đó là cuối tuần, An sang nhà Nhạn mượn búa để treo bức tranh mới được tặng. Hôm đó, được nghỉ cũng mới ngủ dậy nên Nhạn mặc đồ hai dây thoải mái. Khi An sang, cô đang tranh thủ vừa trông con vừa dọn nhà. Thấy Nhạn bận, An nán lại để chơi với bé cho cô có thời gian nấu ăn, giặt đồ.

Khi đã làm xong mọi việc, Nhạn định cho con đi ngủ thì An nhận bế bé vào phòng. Khi đó, Nhạn cũng theo vào phòng cùng để sắp xếp chỗ cho con nằm. Khi con đã ngủ ngon lành, cả hai bước ra khỏi phòng, đúng lúc ấy vợ An sang và nhìn thấy cảnh đó. Thấy vợ An thay đổi sắc mặt, Nhạn đã cảm thấy có điều gì chẳng lành. Ai ngờ, cô ấy lại nghĩ Nhạn và An tằng tịu với nhau.

- Hai người đang làm cái trò gì trong phòng ngủ vậy? Bấy lâu nay tôi đã nghi ngờ rồi, giờ thì bắt quả tang luôn.

- Anh chỉ là...

- Chưa nghe chồng nói hết câu, cô ấy đã ngắt lời: Anh vào trong đó để ôm ấp cô ta đúng không? Anh chê tôi không đẻ được nên muốn nhờ cô ta sinh cho một đứa con đúng không?

Thấy vợ đã mất kiểm soát, khóc lóc, An vội kéo về nhà. Nhạn thì vẫn "đứng hình" khi tự nhiên bị vướng phải "tai bay vạ gió" này. Nhạn không biết phải giải thích làm sao cho cô ấy hiểu là giữa mình và An chưa có chuyện gì, tất cả chỉ là hiểu nhầm.

Chưa hiểu rõ ngọn ngành, tin đồn Nhạn ngoại tình với An trong lúc chồng đi vắng đã lan khắp khu chung cư. Đi đến đâu, Nhạn cũng nghe người ta xì xào sau lưng mình. Nhạn chỉ lo những tin đồn không hay sẽ đến tai chồng khi đi công tác về. Nhạn không biết phải làm sao để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa bây giờ?