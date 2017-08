Bị bỏng hãy áp dụng cách đơn giản hiệu quả sau đây

Bỏng là một loại tổn thương da do bức xạ, ma sát, hóa chất, điện, nhiệt, vv… Trên thực tế, bỏng ảnh hưởng đến bề mặt da, thậm chí nó ăn sâu vào tất cả các lớp da. Bỏng không chỉ gây hỏng mô mà còn ảnh hưởng đến xương và cơ bắp. Tùy thuộc vào mức độ bỏng, bạn sẽ có những cách khác nhau để xử lý vết bỏng. Tuy nhiên, với một vết bỏng nhỏ, bạn có thể điều trị dễ dàng theo những cách tự nhiên và đơn giản. Dưới đây là top 10 lời khuyên về cách điều trị bỏng ở nhà, giúp bạn giảm sự khó chịu do bỏng gây ra. 1. Nước lạnh: Một trong những bí quyết tốt nhất về cách điều trị bỏng trên tay là nước lạnh. Đây là cách rẻ tiền để chữa lành các vết bỏng ở nhà. Bạn muốn làm dịu vết bỏng ngay tức thì, hãy làm điều sau: Đổ nước lạnh vào khu vực bị bỏng và ngâm một vài phút. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng gạc lạnh trên vùng da bị bỏng và giữ trong vài phút. Bạn có thể lặp lại cách này mỗi giờ để giảm bớt đau đớn và bất tiện. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng viên đá vì đá có thể hạn chế lưu thông máu và làm tổn thương các mô trên da. 2. Khoai tây: Những lát khoai tây là biện pháp hữu hiệu để điều trị bỏng trên tay trong thời gian ngắn vì chúng có đặc tính làm dịu và chống kích ứng. Đây là thành phần rất tốt cho vết bỏng nhỏ, đặc biệt là trên tay. Bằng cách sử dụng khoai tây sống, bạn có thể giảm nguy cơ mụn nước và đau đớn. Phương pháp này gồm: Cắt khoai tây thành lát khác nhau và thoa chúng lên vết bỏng trong vòng 15 phút, sau đó bỏ các lát khoai tây ra. Ngoài ra, bạn có thể để cả một củ khoai tây tươi và xoa lên vết bỏng trong vòng 15 phút. Ngay sau khi bị bỏng, bạn nên sử dụng phương pháp này càng sớm càng tốt để có được kết quả tốt nhất. 3. Dầu dừa: Bạn đã bao giờ nghe nói về lợi ích của dầu dừa cho làn da, mái tóc và sức khỏe? Dầu dừa không chỉ được sử dụng cho ngành công nghiệp làm đẹp, mà còn được sử dụng trong việc chữa một số bệnh ngoài da kể cả bỏng. Nếu bạn kết hợp dầu dừa với nước chanh, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất . Thật đơn giản, bạn chỉ cần làm như sau: Trộn dầu dừa và nước cốt chanh. Bôi hỗn hợp này lên vết bỏng. Để khô tự nhiên. Điều này rất tốt cho việc chữa lành vết bỏng vì dầu dừa chứa nhiều axit béo và vitamin E trong khi nước cốt chanh có tính axit có thể làm mờ vết sẹo hiệu quả. 4. Mật ong: Mật ong là một trong những cách hiệu quả nhất để điều trị bỏng bởi vì nó có thể chữa lành vết bỏng và vết thương do đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Mật ong có thể giúp nhanh liền sẹo và sau đây là cách sử dụng mật ong cho vết bỏng: sử dụng một miếng băng và thoa mật ong vào, sau đó bạn đắp lên vùng da bị bỏng. Để vài giờ và thay băng 3-4 lần mỗi ngày. 5. Cây lô hội ( cây nha đam ): có thể chữa lành vết bỏng tại nhà, đem lại hiệu quả bất ngờ. Hãy làm theo hướng dẫn sau: Cắt lá cây lô hội và lấy keo của nó để bôi lên vết bỏng. Trộn bột nghệ và keo cây lô hội để bôi vào khu vực bị bỏng. 6. Trà đen: Trà đen chứa axit tannic có thể giúp bạn giảm đau và khó chịu do bỏng. Nhưng làm thế nào để sử dụng trà đen hiệu quả? Hãy làm theo cách sau: Bạn cần phải đổ túi trà vào nước ấm trong vài phút. Làm mát nó một cách tự nhiên và ngâm một miếng vải trong nước trà pha sẵn, sau đó đặt lên vùng da bị bỏng. Bạn cũng có thể sử dụng túi trà ướt hoặc lạnh để đặt trên vết bỏng. 7. Giấm: Giấm có đặc tính khử trùng và chất làm se nên rất hữu ích trong việc chữa bỏng nhẹ và nhiễm trùng. Đây là phương pháp sử dụng giấm để chữa bỏng: Pha loãng giấm (bạn có thể chọn giấm táo hoặc giấm trắng) trong nước, sau đó bạn rửa sạch vùng da bị bỏng. Bạn quấn quanh vùng da bị bỏng một miếng vải mềm đã được ngâm trong giấm. Thay băng sau 2-3 giờ. 8. Lá mã đề: Giống như những cách điều trị bỏng trên, lá cây mã đề rất hữu ích để điều trị bỏng vì nó có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Trước hết, bạn nghiền nát lá cây mã đề. Thoa đều lên vết bỏng và sử dụng một miếng vải cotton để quấn quanh vết bỏng. Khi nó khô, bạn hãy thay thế miếng dán khác. 9. Nước ép hành tây: Nước ép hành có chứa hợp chất lưu huỳnh có thể làm giảm đau và giúp làm giảm nguy cơ mụn nước cũng như chữa bỏng. Bây giờ bạn hãy cắt một củ hành và có được nước ép để chữa bỏng. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng nước ép hành tươi. Bạn có thể lặp lại phương pháp này nhiều lần mỗi ngày để có được kết quả tốt nhất. 10. Cây oải hương: Tinh dầu hoa oải hương chứa chất giảm đau và có tính chất sát trùng làm giảm đáng kể những vết sẹo. Và đây là cách để sử dụng cây oải hương để chữa lành vết bỏng: Trộn một vài giọt dầu oải hương với ly nước. Sử dụng một miếng vải mềm và ngâm vào hỗn hợp, sau đó chấm lên vùng bị bỏng nhiều lần. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp mật ong với dầu hoa oải hương sau đó đặt lên vết bỏng vài lần mỗi ngày.

Bỏng là một loại tổn thương da do bức xạ, ma sát, hóa chất, điện, nhiệt, vv… Trên thực tế, bỏng ảnh hưởng đến bề mặt da, thậm chí nó ăn sâu vào tất cả các lớp da. Bỏng không chỉ gây hỏng mô mà còn ảnh hưởng đến xương và cơ bắp. Tùy thuộc vào mức độ bỏng, bạn sẽ có những cách khác nhau để xử lý vết bỏng. Tuy nhiên, với một vết bỏng nhỏ, bạn có thể điều trị dễ dàng theo những cách tự nhiên và đơn giản. Dưới đây là top 10 lời khuyên về cách điều trị bỏng ở nhà, giúp bạn giảm sự khó chịu do bỏng gây ra. 1. Nước lạnh: Một trong những bí quyết tốt nhất về cách điều trị bỏng trên tay là nước lạnh. Đây là cách rẻ tiền để chữa lành các vết bỏng ở nhà. Bạn muốn làm dịu vết bỏng ngay tức thì, hãy làm điều sau: Đổ nước lạnh vào khu vực bị bỏng và ngâm một vài phút. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng gạc lạnh trên vùng da bị bỏng và giữ trong vài phút. Bạn có thể lặp lại cách này mỗi giờ để giảm bớt đau đớn và bất tiện. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng viên đá vì đá có thể hạn chế lưu thông máu và làm tổn thương các mô trên da. 2. Khoai tây: Những lát khoai tây là biện pháp hữu hiệu để điều trị bỏng trên tay trong thời gian ngắn vì chúng có đặc tính làm dịu và chống kích ứng. Đây là thành phần rất tốt cho vết bỏng nhỏ, đặc biệt là trên tay. Bằng cách sử dụng khoai tây sống, bạn có thể giảm nguy cơ mụn nước và đau đớn. Phương pháp này gồm: Cắt khoai tây thành lát khác nhau và thoa chúng lên vết bỏng trong vòng 15 phút, sau đó bỏ các lát khoai tây ra. Ngoài ra, bạn có thể để cả một củ khoai tây tươi và xoa lên vết bỏng trong vòng 15 phút. Ngay sau khi bị bỏng, bạn nên sử dụng phương pháp này càng sớm càng tốt để có được kết quả tốt nhất. 3. Dầu dừa: Bạn đã bao giờ nghe nói về lợi ích của dầu dừa cho làn da, mái tóc và sức khỏe? Dầu dừa không chỉ được sử dụng cho ngành công nghiệp làm đẹp, mà còn được sử dụng trong việc chữa một số bệnh ngoài da kể cả bỏng. Nếu bạn kết hợp dầu dừa với nước chanh, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất . Thật đơn giản, bạn chỉ cần làm như sau: Trộn dầu dừa và nước cốt chanh. Bôi hỗn hợp này lên vết bỏng. Để khô tự nhiên. Điều này rất tốt cho việc chữa lành vết bỏng vì dầu dừa chứa nhiều axit béo và vitamin E trong khi nước cốt chanh có tính axit có thể làm mờ vết sẹo hiệu quả. 4. Mật ong: Mật ong là một trong những cách hiệu quả nhất để điều trị bỏng bởi vì nó có thể chữa lành vết bỏng và vết thương do đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Mật ong có thể giúp nhanh liền sẹo và sau đây là cách sử dụng mật ong cho vết bỏng: sử dụng một miếng băng và thoa mật ong vào, sau đó bạn đắp lên vùng da bị bỏng. Để vài giờ và thay băng 3-4 lần mỗi ngày. 5. Cây lô hội ( cây nha đam ): có thể chữa lành vết bỏng tại nhà, đem lại hiệu quả bất ngờ. Hãy làm theo hướng dẫn sau: Cắt lá cây lô hội và lấy keo của nó để bôi lên vết bỏng. Trộn bột nghệ và keo cây lô hội để bôi vào khu vực bị bỏng. 6. Trà đen: Trà đen chứa axit tannic có thể giúp bạn giảm đau và khó chịu do bỏng. Nhưng làm thế nào để sử dụng trà đen hiệu quả? Hãy làm theo cách sau: Bạn cần phải đổ túi trà vào nước ấm trong vài phút. Làm mát nó một cách tự nhiên và ngâm một miếng vải trong nước trà pha sẵn, sau đó đặt lên vùng da bị bỏng. Bạn cũng có thể sử dụng túi trà ướt hoặc lạnh để đặt trên vết bỏng. 7. Giấm: Giấm có đặc tính khử trùng và chất làm se nên rất hữu ích trong việc chữa bỏng nhẹ và nhiễm trùng. Đây là phương pháp sử dụng giấm để chữa bỏng: Pha loãng giấm (bạn có thể chọn giấm táo hoặc giấm trắng) trong nước, sau đó bạn rửa sạch vùng da bị bỏng. Bạn quấn quanh vùng da bị bỏng một miếng vải mềm đã được ngâm trong giấm. Thay băng sau 2-3 giờ. 8. Lá mã đề: Giống như những cách điều trị bỏng trên, lá cây mã đề rất hữu ích để điều trị bỏng vì nó có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Trước hết, bạn nghiền nát lá cây mã đề. Thoa đều lên vết bỏng và sử dụng một miếng vải cotton để quấn quanh vết bỏng. Khi nó khô, bạn hãy thay thế miếng dán khác. 9. Nước ép hành tây: Nước ép hành có chứa hợp chất lưu huỳnh có thể làm giảm đau và giúp làm giảm nguy cơ mụn nước cũng như chữa bỏng. Bây giờ bạn hãy cắt một củ hành và có được nước ép để chữa bỏng. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng nước ép hành tươi. Bạn có thể lặp lại phương pháp này nhiều lần mỗi ngày để có được kết quả tốt nhất. 10. Cây oải hương: Tinh dầu hoa oải hương chứa chất giảm đau và có tính chất sát trùng làm giảm đáng kể những vết sẹo. Và đây là cách để sử dụng cây oải hương để chữa lành vết bỏng: Trộn một vài giọt dầu oải hương với ly nước. Sử dụng một miếng vải mềm và ngâm vào hỗn hợp, sau đó chấm lên vùng bị bỏng nhiều lần. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp mật ong với dầu hoa oải hương sau đó đặt lên vết bỏng vài lần mỗi ngày.