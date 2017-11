Bị bệnh này chỉ cần ăn thanh long là được lại đặc biệt tốt

Khi bị những bệnh này đừng dùng thuốc chỉ cần ăn thanh long là được lại đặc biệt tốt và an toàn cho sức khỏe.

Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào như vitamin C, B, chất xơ, protein... quả thanh long là loại trái cây phổ biến mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho con người.

Theo Life Hack, trung bình, một trái thanh long chứa khoảng 60 đơn vị calo, 60 mg natri, 8 g đường, 2 g chất béo không bão hòa và 2 g protein.

Ngoài ra, thanh long có chứa vitamin C, B1, B2 và B3, và khoáng chất thiết yếu bao gồm phốt pho, sắt và canxi. Trong 100 g thanh long cung cấp 21 mg vitamin C, tương đương 34% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày, đồng thời cung cấp 3 g chất xơ, tương đương 12% lượng chất xơ cần thiết hàng ngày.

Làm dịu da bị cháy nắng

Bằng cách kết hợp thanh long với nước ép dưa chuột và mật ong, bạn có thể tạo ra một hợp chất giống như lô hội có thể làm dịu làn da bị cháy nắng. Giàu vitamin B3, thanh long có thể dưỡng ẩm da bị cháy nắng và giải phóng nhiệt từ các vùng bị ảnh hưởng.

Giảm ho và suyễn

Ho và hen suyễn là một số rối loạn hô hấp thường ảnh hưởng đến cả trẻ em và người lớn. Để giảm các triệu chứng khó chịu này, bạn chỉ cần siêng ăn thanh long.

Ổn định huyết áp

Ăn thanh long có thể để giúp ổn định huyết áp, mang lại nhiều lợi ích cho những người có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Chống thiếu máu

Hàm lượng sắt có trong thanh long cũng là cao. Sắt là nguyên liệu cần thiết để sản xuất hemoglobin trong cơ thể con người. Chúng ta có thể bổ sung sắt đầy đủ để ngăn chặn bệnh thiếu máu bằng cách ăn thanh long.

Phòng chống ung thư

Theo Medical Daily, ngoài vitamin C, thanh long còn chứa carotene, dưỡng chất giúp chống ung thư và giảm các khối u hiệu quả. Bên cạnh đó, lycopene nằm trong phần màu đỏ của quả thanh long được chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Ngăn chặn chứng viêm khớp