Bị bệnh chỉ vì thói quen đánh răng sai cách

Đánh răng là việc mà mỗi chúng ta ai cũng làm hằng ngày. Thế nhưng, không phải ai cũng đánh răng đúng cách mà vẫn thường mắc phải 5 sai lầm dưới đây làm tổn thương răng miệng.

Dùng bàn chải không phù hợp

Dùng bàn chải không phù hợp gây hỏng răng. Hãy dùng loại có lông mềm, có thể trượt giữa các khe và dưới nướu để đẩy thức ăn bám trên đó ra. Dùng loại có lông cứng và đánh mạnh tay có thể làm thụt phần nướu xuống và làm cho chân răng trồi lên. Vì phần chân răng không được phủ một lớp men răng tốt như các phần khác nên rất dễ bị “lủng lỗ” khi ta đánh răng.



Không súc miệng

Nuốt hay phun kem đánh răng đều không giúp loại bỏ được các chất có hại bám trong răng. Hãy dùng một loại nước súc miệng không có chất cồn (alcohol) nhưng có chứa nước ôxy già (hydrogen peroxide) để súc lại miệng sau khi đánh răng. Nếu không có thì có thể dùng nước sạch để thay thế.

Đánh sai kỹ thuật

Một vài lượt chải thẳng sẽ không thể giúp làm sạch răng . Hãy giữ bàn chải sao cho phần lông nằm ở góc nghiêng 300 – 450 khi tiếp xúc với nướu. Hãy xoay cổ tay theo vòng tròn để lấy các mảng thức ăn thừa ra. Khi đánh phần sau của răng cửa, hãy giữ bàn chải thẳng đứng để nó tiếp xúc tốt nhất với răng. Đặc biệt chú ý đến những chiếc răng nằm sâu bên trong vì đó là nơi có nhiều mảng thức ăn thừa nhất.

Xem thường khu vực kẽ răng và những mảng bám

Chải răng qua loa thì chỉ làm sạch thức ăn ở các mặt của răng. Thực tế thức ăn vẫn còn tồn tại ở vùng kẽ giữa các răng. Các mảng bám lâu ngày sẽ tạo thành cao răng là nơi vi khuẩn tích tụ gây sâu răng và gây nên tình trạng viêm nướu nếu nặng có thể gây nên bệnh nha chu, hôi miệng. Vì vậy vùng kẽ răng cần được chú ý làm sạch bằng chỉ nha khoa, đồng thời nên đi khám và cạo vôi răng ít nhất 6 tháng một lần.

Chải răng quá nhanh

Một số người quá bận rộn hoặc do thói quen thường chải răng quá nhanh sẽ không làm sạch hết thức ăn còn bám lại trên răng. Như thế rất nguy hiểm. Các nha sĩ khuyên nên chải răng ít nhất là 2 phút, sau đó dùng chỉ nha khoa làm sạch thức ăn vùng kẽ răng rồi súc miệng lại bằng nước sạch hay nước súc miệng.

Không thay bàn chải trong thời gian dài

Bàn chải đánh răng dùng bao lâu thì thay, việc này không nhất thiết phải quy định, tuy nhiên cũng không nên sử dụng một bàn chải quá lâu quá cùn vì sẽ không thể chải sạch và còn có hại răng, nướu. Thường khi đầu lông bàn chải bị tưa, không còn tính đàn hồi tốt thì phải thay bàn chải mới, trung bình nên thay bàn chải sau mỗi 3 tháng.

Xem thường tình trạng chảy máu nướu

Khi nướu bị chảy máu thì chắc chắn có bệnh lý liên quan đến nướu, có thể là do chấn thương, bệnh về máu hay thường gặp nhất là viêm nướu do cao răng. Do vậy, khi đánh răng, súc miệng thấy có chảy máu nướu, bạn nên đi khám xem nguyên nhân từ đâu để điều trị sớm. Không nên chủ quan xem thường việc chảy máu nướu bởi để lâu sẽ khiến cho tình trạng bệnh lý ngày càng nặng hơn khó điều trị và tốn kém.

