Bệnh tật nguy hiểm dễ ghé thăm khi thời tiết mưa rét

Thủy đậu. Thủy đậu gây ra bởi virus Varicella Zoster với sự xuất hiện của các nốt nhỏ, tròn mọc khắp cơ thể. Người mắc thủy đậu sẽ có cảm giác ngứa ngáy bởi các mụn nước. Thời tiết ẩm ướt chính là điều kiện tốt cho nguồn bệnh phát triển và lây lan. Bệnh thủy đậu không quá nguy hiểm nhưng nếu không được điều trị đúng cách, các nốt thủy đậu có khả năng bị nhiễm trùng, để lại sẹo và thậm chí còn dẫn tới các biến chứng nghiêm trọng hơn như viêm phổi hay viêm màng não. Để giúp phòng tránh căn bệnh này, các bà mẹ nên cho con nhỏ đi tiêm phòng bệnh và cách ly người khỏe với người đang bị mắc bệnh trong gia đình. Bệnh đường hô hấp. Trời mưa dầm với độ ẩm cao, nhiệt độ tương đối thấp thường tạo điều kiện cho các vi sinh vật, nấm, các vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh và phát tán trong không gian. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng ta dễ mắc phải các căn bệnh mùa lạnh như bệnh đường hô hấp. Điển hình là bệnh viêm họng, triệu trứng đầu tiên của bệnh là đau họng khi nuốt nước bọt hay khi ăn, khàn tiếng, có những cơn ho do bị kích ứng ở đường hô hấp và có thể kèm theo cả sổ mũi. Bệnh cảm cúm. Khi bị cúm người bệnh sẽ cảm thấy sốt nhẹ, chóng mặt đau đầu, ho và đau họng, đôi khi nghẹt mũi, chán ăn và đặc bịệt là bị chảy nước mũi và hắt hơi… Vì cảm cúm là bệnh lây qua đường hô hấp nên để phòng bệnh, cần tránh tiếp xúc với những người đang mắc bệnh cúm. Viêm mũi dị ứng. Các triệu chứng viêm mũi dị ứng xuất hiện điển hình bao gồm: nghẹt mũi, chảy nước mũi, nước mắt. Các biểu hiện của dị ứng thời tiết thường chỉ điều trị tạm thời và hầu như không thể dứt điểm. Những chất gây dị ứng trong không khí tương đối nhiều, do đó tránh tiếp xúc với chúng là cách phòng bệnh hiệu quả và đơn giản nhất. Để phòng tránh các căn bệnh đường hô hấp, các bạn cần giữ ấm cho cơ thể, đeo khẩu trang khi đi đường và đến chỗ đông người, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết và tăng cường uống nước để nâng cao sức đề kháng… Khi có biểu hiện mắc bệnh, các bạn cần gặp bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời. Bệnh liên quan đến xương khớp. Hầu hết những người bệnh có liên quan đến xương khớp rất sợ mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Bệnh nhân không chỉ bị đau, sưng tấy các khớp tay, chân mà người bệnh còn bị viêm nhiều khớp khác trên cơ thể. Cùng với các triệu chứng tại khớp là hiện tượng toàn thân như sốt, mệt mỏi, người xanh xao, sút cân… Với người cao tuổi, thời tiết mưa rét dễ dẫn đến trường hợp bị nhồi máu cơ tim, kể cả nguy cơ đột quỵ cũng tăng. Những người có vấn đề về tim mạch sẽ càng tăng nguy cơ bị bệnh suy tim. Sở dĩ như vậy là do khi thời tiết thay đổi đột ngột, cơ thể cũng phải thay đổi để thích ứng với thời tiết, từ đó có thể làm quá tải hệ thống tim mạch. Ngay cả những người khỏe mạnh cũng nên đề phòng chứng tăng huyết áp, khó thở, tim đập nhanh do sự thay đổi nhiệt độ dễ gây ra những cơn co thắt nhiều ở mạch máu. Để phòng ngừa bệnh tim mạch, các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng nhiều rau xanh, hoa quả và cá, hạn chế chất béo có hại, không hút thuốc và chăm chỉ thể dục. Nếu thấy có vấn đề về tim mạch hay huyết áp, cần chú ý theo dõi, đi khám bác sỹ để điều chỉnh hoạt động của tim mạch và huyết áp, ngăn ngừa bệnh, không nên để đến khi bị bệnh trầm trọng mới điều trị. (Ảnh: Webykhoa, Healthplus, Suckhoedoisong)

Thủy đậu. Thủy đậu gây ra bởi virus Varicella Zoster với sự xuất hiện của các nốt nhỏ, tròn mọc khắp cơ thể. Người mắc thủy đậu sẽ có cảm giác ngứa ngáy bởi các mụn nước. Thời tiết ẩm ướt chính là điều kiện tốt cho nguồn bệnh phát triển và lây lan. Bệnh thủy đậu không quá nguy hiểm nhưng nếu không được điều trị đúng cách, các nốt thủy đậu có khả năng bị nhiễm trùng, để lại sẹo và thậm chí còn dẫn tới các biến chứng nghiêm trọng hơn như viêm phổi hay viêm màng não. Để giúp phòng tránh căn bệnh này, các bà mẹ nên cho con nhỏ đi tiêm phòng bệnh và cách ly người khỏe với người đang bị mắc bệnh trong gia đình. Bệnh đường hô hấp. Trời mưa dầm với độ ẩm cao, nhiệt độ tương đối thấp thường tạo điều kiện cho các vi sinh vật, nấm, các vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh và phát tán trong không gian. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng ta dễ mắc phải các căn bệnh mùa lạnh như bệnh đường hô hấp. Điển hình là bệnh viêm họng, triệu trứng đầu tiên của bệnh là đau họng khi nuốt nước bọt hay khi ăn, khàn tiếng, có những cơn ho do bị kích ứng ở đường hô hấp và có thể kèm theo cả sổ mũi. Bệnh cảm cúm. Khi bị cúm người bệnh sẽ cảm thấy sốt nhẹ, chóng mặt đau đầu, ho và đau họng, đôi khi nghẹt mũi, chán ăn và đặc bịệt là bị chảy nước mũi và hắt hơi… Vì cảm cúm là bệnh lây qua đường hô hấp nên để phòng bệnh, cần tránh tiếp xúc với những người đang mắc bệnh cúm. Viêm mũi dị ứng. Các triệu chứng viêm mũi dị ứng xuất hiện điển hình bao gồm: nghẹt mũi, chảy nước mũi, nước mắt. Các biểu hiện của dị ứng thời tiết thường chỉ điều trị tạm thời và hầu như không thể dứt điểm. Những chất gây dị ứng trong không khí tương đối nhiều, do đó tránh tiếp xúc với chúng là cách phòng bệnh hiệu quả và đơn giản nhất. Để phòng tránh các căn bệnh đường hô hấp, các bạn cần giữ ấm cho cơ thể, đeo khẩu trang khi đi đường và đến chỗ đông người, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết và tăng cường uống nước để nâng cao sức đề kháng… Khi có biểu hiện mắc bệnh, các bạn cần gặp bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời. Bệnh liên quan đến xương khớp. Hầu hết những người bệnh có liên quan đến xương khớp rất sợ mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Bệnh nhân không chỉ bị đau, sưng tấy các khớp tay, chân mà người bệnh còn bị viêm nhiều khớp khác trên cơ thể. Cùng với các triệu chứng tại khớp là hiện tượng toàn thân như sốt, mệt mỏi, người xanh xao, sút cân… Với người cao tuổi, thời tiết mưa rét dễ dẫn đến trường hợp bị nhồi máu cơ tim, kể cả nguy cơ đột quỵ cũng tăng. Những người có vấn đề về tim mạch sẽ càng tăng nguy cơ bị bệnh suy tim. Sở dĩ như vậy là do khi thời tiết thay đổi đột ngột, cơ thể cũng phải thay đổi để thích ứng với thời tiết, từ đó có thể làm quá tải hệ thống tim mạch. Ngay cả những người khỏe mạnh cũng nên đề phòng chứng tăng huyết áp, khó thở, tim đập nhanh do sự thay đổi nhiệt độ dễ gây ra những cơn co thắt nhiều ở mạch máu. Để phòng ngừa bệnh tim mạch, các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng nhiều rau xanh, hoa quả và cá, hạn chế chất béo có hại, không hút thuốc và chăm chỉ thể dục. Nếu thấy có vấn đề về tim mạch hay huyết áp, cần chú ý theo dõi, đi khám bác sỹ để điều chỉnh hoạt động của tim mạch và huyết áp, ngăn ngừa bệnh, không nên để đến khi bị bệnh trầm trọng mới điều trị. (Ảnh: Webykhoa, Healthplus, Suckhoedoisong)