Bé 5 tuổi bị mắc kẹt ngoài ban công giữa cái rét 0 độ

Sự việc bé 5 tuổi bị mắc kẹt ngoài ban công xảy ra tại một khu chung cư cao tầng nằm ở quận Hoàng Đảo, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Theo đó, một bé gái 5 tuổi đã bị mắc kẹt ngay bên ngoài cửa sổ của căn hộ chung cư ở tầng 4 và đang cố gắng bám chặt lấy dàn phơi quần áo trong thời tiết giá lạnh.

Bé gái 5 tuổi đã bị mắc kẹt ngay bên ngoài cửa sổ của căn hộ chung cư ở tầng 4. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô Trương mẹ đứa trẻ đang đi giải quyết công việc và cô vô tư chốt cửa để con trai 3 tuổi và con gái 5 tuổi trong căn hộ chung cư tầng 4. Khi trở về nhà, cô Trương bỗng phát hiện cửa chính bị khóa trái còn đứa lớn không hề lên tiếng trả lời như mọi hôm. Mãi tới lúc gọi bé út ra mở cửa, nó mới chịu đáp lại bằng thái độ ngây thơ: "Chị ấy không ra được. Chị ấy bị rơi xuống đất rồi". Nhận thấy chuyện chẳng lành, bà mẹ mới nhanh chóng chạy xuống tầng 1, nhìn lên và tá hỏa khi phát hiện con gái mình đang bị treo lơ lửng phía bên ngoài cửa sổ. "Để không bị ngã xuống từ độ cao 20m, đứa trẻ phải cố gắng bám vào dàn phơi quần áo đã bị gập biến dạng ở bên ngoài cửa sổ của căn hộ tầng 3. Đồng thời, nó còn dốc hết sức để với chân lên tấm bệ trang trí nằm bên dưới cửa sổ trong điều kiện thời tiết giá lạnh khoảng 0 độ C", một nhân chứng kể lại. Đứa trẻ phải cố gắng bám vào dàn phơi quần áo đã bị gập biến dạng ở bên ngoài cửa sổ của căn hộ tầng 3. Ngay lập tức, cô này đã gọi điện cho lực lượng cứu hộ và cảnh sát địa phương, đồng thời cũng hô hoán người dân xung quanh cùng nhau căng một tấm chăn lớn bên dưới để đỡ lấy cô bé trong trường hợp em trượt tay ngã xuống. Khoảng vài phút sau, một chiếc xe cứu hỏa của Sở Phòng cháy chữa cháy thành phố Thanh Đảo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên hệ thống thang của chiếc xe này lại không đủ dài để tiếp cận vị trí của bé gái. Nhân viên cứu hỏa đành quyết định "đu dây" từ trên cao xuống để cứu đứa bé.

Do cửa chính tại nhà cô Trương đã bị khóa trái và khá chắc chắn nên không thể phá cửa xông vào. Vì vậy, các nhân viên cứu hỏa đành quyết định "đu dây" từ trên cao xuống nhằm giải cứu đứa trẻ trong thời gian ngắn nhất.

"Khi ấy, căn nhà trên tầng 5 đang đi vắng nên tôi đã phải đu mình từ cửa sổ tầng 6 và rất may mắn vì đã giải cứu thành bé gái trên", một chiến sĩ cứu hộ cho biết.

Trước đó, một sự cố tương tự cũng đã xảy ra, khi bé tai đang đứng trên một ban công tầng 6 của tòa nhà ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, thì bị trượt và kẹt đầu vào lan can.

Đoạn video do CCTV News thu thập được cho thấy, có một người đàn ông, không đeo bất kỳ thiết bị an toàn nào, đã bám chặt vào bên ngoài các ban công lân cận để trèo lên tòa nhà, dùng tay đấm gãy thanh lan can, giải thoát em bé đang lơ lửng ở độ cao 20m .

Người đàn ông này sau đó rời đi, không để lại danh tính. Đứa trẻ được xác định không bị thương tích nghiêm trọng trong sự cố hy hữu trên.