Bắt quả tang chồng ngoại tình cách nhà 35 cây số nhờ... wifi

Cái tin Hà bắt được quả tang chồng ngoại tình ngay tại khách sạn làm mọi người trong xóm xôn xao. Ai cũng thắc mắc bằng cách nào mà bà mẹ bỉm sữa, một nách hai con lại có thể lần mò đến nơi cách nhà gần 35 km số để theo dõi chồng. Vốn đã nghỉ việc từ khi sinh đứa con thứ hai, suốt ngày Hà chỉ quanh quẩn trong nhà chăm sóc con, đi chợ, nấu cơm, ít khi đi ra ngoài giao tiếp.

Làm sao bà mẹ bĩm sửa có thể theo dỏi chồng?

Chồng Hà làm trưởng đại diện của một hãng tôn – xà gồ ở ngay thị xã. Có người đưa ra giả thiết, chắc Hà thuê thám tử theo dõi mới tìm đúng ngày địa điểm thời gian, lúc chồng và nhân tình chuẩn bị hành sự mà xông vào bắt chứ. Nhưng điều ấy không khả thi vì ở cái tỉnh miền núi này, việc tìm một thám tử tư đâu phải chuyện dễ dàng.

Sau đợt đó, Hà suy sụp nhiều lắm, quyết tâm gửi con để đi làm trở lại. Cuộc bắt ghen đó làm cô tỉnh ngộ ra. Nguôi ngoai chuyện cũ, Hà mới có dịp trò chuyện về cái trận đánh ghen. Thực ra, Hà rất tin chồng, không mảy may nghi ngờ gì cả vì chồng luôn đi làm về đúng giờ, tiền bạc đưa về đầy đủ, không hắt hủi vợ con. Đối với một người được chồng nuôi như Hà thế là mãn nguyện rồi.

Con gái Hà rất khảnh ăn, cứ phải dùng đủ chiêu trò mới dụ được bé ăn hết bát cơm. Lần ấy, tình cờ máy hết pin nên Hà mượn tạm máy chồng cho con xem hoạt hình. Mở máy để bắt wifi thì Hà thấy trong máy có mấy địa chỉ wifi có sẵn mà có của khách sạn mới lạ.

Máy chồng Hà có chức năng ghi nhớ địa chỉ wifi đã từng truy cập nên mới thế. Hà bắt đầu nghi ngờ, lần mò vào tin nhắn, điện thoại thì thấy không có gì bất thường ngoài việc một số điện thoại bàn không lưu tên thường gọi điện vào chiều thứ năm hàng tuần. Hà cẩn thận ghi lại số máy đó, lên mạng gõ google tìm địa chỉ khách sạn theo tên wifi trong máy chồng.

Hà tìm ra địa chỉ khách sạn nhờ wifi

Khổ nỗi, tên wifi thường không có dấu, ghi là “ks Hoang Hoa” mà Hà phải thử mấy lần thêm dấu mới ra tên một khách sạn có tên Hoàng Hóa ở địa bàn huyện bên cạnh. Sau đó, Hà lấy một cái sim khác gọi vào số máy bàn lạ có trong máy chồng. Bên kia, một giọng nam dõng dạc nói: “Đại lý tôn Bình Sơn xin nghe”, Hà giả vờ nhầm số rồi tắt máy.

Như vậy mọi chuyện dần hé lộ, khách sạn đó cũng nằm trên địa bàn cùng đại lý tôn Bình Sơn. Hà xâu chuỗi lại vấn đề thì thấy đúng là vào ngày thứ năm mấy tuần nay, chồng Hà thường cắt cơm bữa trưa và về nhà muộn vào buổi tối. Nhưng vấn đề chồng vào nhà nghỉ để làm gì thì Hà không chắc chắn, có thể anh vào để nghỉ ngơi buổi trưa hoặc ở một nơi gần đó nên bắt được sóng wifi cũng nên.

Đến thứ năm tuần kế tiếp, chồng vừa rồi khỏi nhà, Hà gọi điện cho bà ngoại đến giữ con rồi một mình chạy xe máy đến địa chỉ nhà nghỉ Hoàng Hóa. Ngồi đợi ở quán cà phê quán đối diện đến gần 11h trưa mới thấy xe ô tô của chồng trờ tới đậu đối diện khách sạn. Hà hồi hộp chờ đợi, cứ nuôi hy vọng anh sẽ vào nhà nghỉ một mình.

Nhưng mọi chuyện lại khác, chồng Hà đang tay trong tay cùng một phụ nữ trạc tuổi Hà. Sau này, Hà mới biết cô ta chính là chủ đại lý tôn Bình Sơn – một trong những cửa hàng chồng Hà quản lý. Hà xây xẩm mặt mày, vội vã chạy xe về nhà mà lòng đau như cắt. Nén nỗi đau vào trong, Hà cố tỏ ra bình thường khi chồng trở về, còn nhờ vợ bóp vai vì hôm nay phải về kiểm tra đại lý ở huyện xa.

Hà nhất quyết đi làm

Thứ năm tiếp theo, Hà rủ thêm đứa em gái ruột cùng em trai chồng cùng mật phục chồng. Mấy đứa em nghe chị rủ đi tưởng Hà ở nhà lâu ngày nên bị hoang tưởng, chứ anh vốn là người chỉnh chu, lo làm lo ăn, có chơi bời trăng hoa bao giờ. Ba chị em đợi đến đúng 11h, chồng Hà và người phụ nữ kia xuất hiện như tuần trước cùng đi vào khách sạn.

Thấy cảnh đó, đứa em chồng có vẻ loay hoay điện thoại muốn báo tin cho anh, Hà vội giật lấy. Khoảng mười phút sau, hai chị em gõ cửa xông vào tận phòng còn em chồng lật đật theo sau. Nhìn thấy chồng bán khỏa thân đang đợi nhân tình tắm, Hà chỉ muốn lao vào cắn xé nhưng cố kìm nén lại được. Chồng Hà mặt tái nhợt, ngạc nhiên khi thấy vợ có mặt ở đây bởi anh nghĩ giờ này chắc vợ đang bận đút cơm cho con gái, bón cháo cho con trai ở nhà.

Hà chỉ nói với chồng đúng một câu rồi quày quả ra về: “anh không ngờ đúng không, em biết hết cả rồi”. Sau lần đó, chồng Hà phải thề thốt, hứa hẹn với cả hai gia đình không tái phạm nữa. Hà bảo, lòng đau lắm nhưng tỉnh ra nhiều điều.

Do ở nhà lâu ngày, ăn mặc xuề xòa, lúc nào cũng nồng nặc mùi sữa nên chồng chán cũng phải. Việc anh đi tìm của lạ là điều dễ hiểu, một phần lỗi cũng do mình. Vì suy nghĩ như thế lại may chưa chứng kiến cảnh "trai trên gái dưới" của chồng, Hà mới tha thứ, nếu không hôn nhân đã tan vỡ.

Bởi thế Hà nhất quyết đi làm, sửa sang tóc tai, sắm sửa quần áo mới để thay đổi. Chồng Hà có vẻ nể vợ hơn và không hiểu tại sao mình lại bị bại lộ vì đã cẩn thận chùi mép. Hà cười bảo, có lẽ trời thương mình, nếu không có dòng địa chỉ wifi của khách sạn thì chẳng bao giờ mình biết bị cắm sừng và cứ yên phận ở nhà chăm con.