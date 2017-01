Bất ngờ với tác dụng giảm cân của mít non, xương rồng

(Kiến Thức) - Mít non, nước ép xương rồng hay rong biển đều là những thực phẩm có tác dụng giảm cân rất hiệu quả có thể bạn chưa biết đến.

Ăn mít giúp giảm cân

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mít non là một trong những loại thực phẩm có tác dụng giảm cân hiệu quả. Mít non còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm cholesterol, giúp no lâu hơn...

Mít non là thực phẩm giảm cân rất tốt.



Mít được mệnh danh là “thịt lợn của người ăn chay”, theo Carly Tierney – Giảng viên, chuyên gia dinh dưỡng ở Anh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mít có đặc tính chống viêm, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa béo phì.

Bên cạnh đó, hạt mít cũng đặc biệt tốt cho cơ thể. Chúng giúp bổ sung nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và tăng cường hệ miễn dịch.

Nước ép xương rồng

Giảm cân bằng nước ép xương rồng gai mang lại kết quả bất ngờ và rất có lợi cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa tình trạng cholesterol cao trong máu, giúp duy trì cảm giác no lâu. Chúng cũng chứa hàm lượng chất xơ cao, ít calorie, giúp giảm cân hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Rong biển

Rong biển chứa hàm lượng calorie thấp, là sự thay thế tuyệt vời cho các loại trái cây có nhiều đường trong tự nhiên. Theo đầu bếp Jamie Oliver, chúng giúp giảm cân hiệu quả. Rong biển có thể được thêm vào hàng loạt món ăn như hầm, súp hoặc chiên xào.

Ảnh minhn họa.



Xét về lợi ích dinh dưỡng, rong biển được cho là nguồn thực phẩm giàu chất sắt và calci. Theo nghiên cứu của Hội đồng thông tin thực phẩm châu Âu, chỉ 8g rong biển khô cũng cung cấp lượng chất xơ tương đương 1 quả chuối.



Mời quý độc giả xem thêm video: Tuyệt chiêu trị mụn kỳ diệu bằng nước ép rau củ quả. Nguồn: VTV Cần Thơ: