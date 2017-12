Bất ngờ trước lai lịch của 14 món ăn nổi tiếng ở Mỹ

Hamburger có lẽ là một trong những món ăn nhanh của Mỹ nổi tiếng ngày nay. Tuy nhiên, gốc gác của món ăn Mỹ này lại xuất phát từ ngành tiêu thụ thịt cừu ở Hamburg, Đức trong thế kỷ 12. Tới thế kỷ 19, do chính trị bất ổn nên nhiều người Đức di cư sang Mỹ. Ở đây, họ mở những quán bán đồ ăn và có phục vụ món thịt băm kiểu Hamburg. Đây chính là gốc gác của món hamburger trứ danh nước Mỹ. Ảnh BI Nguồn gốc thực sự của món khoai tây chiên kiểu Pháp hiện được bày bán phổ biến trên đất Mỹ vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng chắc chắn món ăn này không xuất phát từ xứ cờ hoa. Theo National Geographic, trong giai đoạn đầu thế kỷ 20, trong những ngày đi đánh bắt cá vào mùa đông giá rét, những ngư dân Bỉ thường hay chiên khoai tây. Sau đó, các binh sĩ Mỹ tham gia chiến đấu trong Thế chiến 1 biết tới và đặt cho món này là “khoai tây chiên kiểu Pháp” bởi vì những người dân Bỉ ở vùng binh lính trên tới sử dụng tiếng Pháp để giao tiếp hàng ngày. Ảnh BI Ít ai biết rằng, công thức nấu món ketchup (nước sốt tương cà) lại bắt nguồn từ Trung Quốc. Ảnh BI Bánh táo cũng là một món ăn thịnh hành ở Mỹ. Tuy nhiên, vào thời trung cổ, người Anh đã góp công phổ biến món ăn này. Ảnh BI Thomas Jefferson thường được mọi người biết tới như là một người phát minh ra món nui phô mai Macaroni & Cheese sau khi ông mua một máy làm macaroni sau một chuyến đi châu Âu. Tuy nhiên, ông thực sự không phải là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng về món ăn đó. Thực ra, công thức gốc để làm món nui phô mai trên được tìm thấy trong một cuốn sách dạy nấu ăn xuất bản hồi thế kỷ 13 với sự chấp bút được cho là của hai công dân Pháp và Ý. Ảnh BI Còn món bơ đậu phộng hiện đại lại là một phát mình của công dân Canada tên Marcellus Gilmore Edson. Ông đã được nhận bằng sáng chế cho món ăn nổi tiếng đó vào năm 1884. Ảnh BI Nguồn gốc thực sự của món thịt xông khói (bacon) lại khởi nguồn từ những người Xen-tơ cổ đại ở châu Âu. Ảnh BI Meatloaf (thịt bò xay nướng sốt cà chua) là món khá phổ biến và thịnh hành trong nền ẩm thực Mỹ nhưng lại xuất hiện nhiều vào thời Trung cổ và thời Phục hưng ở châu Âu. Ảnh BI Nước sốt Mayonnaise có thể bắt nguồn từ Pháp hoặc Tây Ban Nha. Bánh doughnut (là loại bánh ngọt rán hoặc nướng dùng để tráng miệng) du nhập vào nước Mỹ thông qua những người dân nhập cư Hà Lan. Ảnh BI Nguồn gốc của món gà rán ở Mỹ bắt đầu từ giai đoạn nô lệ đen tối hồi thế kỷ 19. Nhiều chuyên gia cho rằng, món ăn này có thể khởi nguồn từ những người nô lệ da đen tới từ châu Phi. Họ đã mang món ăn ở quê hương mình sang nước Mỹ khi bị bán sang đây. Ảnh BI Bud Light có lẽ là bia bán chạy nhất mọi thời đại ở Mỹ. Tuy nhiên, bia này lại là một sáng chế của người Đức. Cụ thể, Adolphus Busch, người sáng lập ra công ty sản xuất bia trên, là một người nhập cư gốc Đức. Ông ta đã tới St.Louis, nơi kinh doanh bia trở nên bùng nổ do nơi đây phần lớn là dân gốc Đức sinh sống. Ảnh BI Món thịt nướng trên than hồng Barbecue bắt nguồn từ vùng biển Caribbean. Ảnh BI Mặc dù Mỹ là một trong những nước trồng dưa hấu nhiều nhất trên thế giới, nhưng loại quả này lại thực sự tới từ châu Phi. Ảnh BI

