Bất ngờ những mẹo hay chữa bệnh từ kim loại

1. Vàng. Liệu pháp chữa bệnh từ kim loại này đã được sử dụng trong nha khoa gần 3000 năm trước. Trong cuốn sách đầu tiên được xuất bản về nha khoa do Artnet Buchlein ra đời năm 1530 đã ghi chép lại rằng, các nha sĩ đã chữa bệnh sâu răng và các bệnh ở răng bằng vàng lá. Chắc chắn rằng nó không có hại cho nên bây giờ vàng vẫn được dùng để nạm, trám răng. Ảnh: Vietbao. Chữa mụn nhọt. Các bác sĩ Trung Quốc đã dùng vàng để điều trị mụn nhọt, viêm loét da, bệnh đậu mùa và loại bỏ thủy ngân ra khỏi cơ thể. Ảnh: Zingnews. Muội vàng dùng để giảm sưng, giảm đau khớp, làm cứng khớp. Nhưng đó là quá trình điều trị chậm, bệnh nhân thường mất tới 22 tuần tiêm vàng mới khỏi bệnh. Ảnh: Suaongchua. 2. Sắt. Chưa có thử nghiệm và kết quả chứng minh sắt có thể chữa bệnh. Tuy nhiên, con cá nhỏ bằng sắt được dùng ở Campuchia đã giúp cho hàng nghìn người ở khỏi bệnh thiếu máu. Hiện nay có khoảng 2.500 hộ gia đình ở Campuchia đang sử dụng cá sắt. Ảnh: Khoahoc. Một tiến sỹ trẻ đã nảy ra ý tưởng mới là đặt một con cá làm từ vật liệu sắt nung vào trong nồi nấu ăn. Con cá này sẽ được đun sôi trong 10 phút để tăng cường chất sắt. Sau đó lấy ra và thêm vào một chút nước cốt chanh để quá trình hấp thu sắt được tốt hơn. Ảnh: Vietgiaitri. 3. Nhôm. Giấy bạc ta thường dùng để quấn thức ăn thực chất làm từ nhôm. Nó có thể dùng để điều trị mọi loại đau nhức: từ đau cổ (thoái hóa xương sụn), đau lưng, tay chân, khớp, đau thần kinh tọa, viêm khớp dạng thấp, nhức gót chân, biến dạng khớp do tích tụ muối. Ảnh: Vietbao. Làm dịu đau khớp. Rất đơn giản, chỉ quấn giấy bạc vào vùng da bị đau bằng giấy bạc và cố định bằng một miếng băng gạc. Bạn nên áp dụng phương pháp này khoảng 10-12 ngày, sau đó dừng lại khoảng 1-2 tuần, nếu vẫn đau thì lại quấn tiếp. Ảnh: Thoaihoakhop. Chữa cảm lạnh. Trong giấy bạc có chứa các thành phần chống viêm nhiễm, do vậy bạn có thể dùng nó để chữa cảm lạnh. Quấn giấy bạc quanh bàn chân thành 5-7 lớp, giữa mỗi lớp lại chèn một mảnh giấy hoặc vải cotton. Giữ trong vòng 1 giờ đồng hồ sau đó gỡ ra. Và 2 giờ đồng hồ sau lại quấn tiếp. Thực hiện 1 tuần liên tục. Ảnh: Suckhoenhi. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

