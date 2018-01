Bật mí cách làm giảm mỡ cổ và cằm đơn giản, hiệu quả

Bài tập xoay cổ: Cách tốt nhất để mất chất béo cằm hoặc chất béo khác trong cơ thể là tập thể dục. Để giảm mỡ cằm thì bài tập xoay vòng cổ là một trong những cách tốt nhất. Nó giúp củng cố và làm dịu cơ cổ.

Cách tập: Ngồi thẳng và nhìn thẳng ra phía trước. Từ từ xoay đầu để nhìn sang trái. Sau đó từ từ xoay về bên phải. Một bài tập khác nhắm vào chất béo tích tụ trong vùng cổ và cằm: Ngồi hoặc đứng thẳng. Đặt tay phải của bạn ở phía bên phải đầu của bạn. Từ từ uốn đầu sang phải và đẩy ngược lại bằng tay phải để tránh đầu gối xuống. Giữ vị trí này trong 10 đến 20 giây. Lặp lại quy trình này ở phía bên kia. Làm khoảng 10 lần lặp đi lặp lại, 2 hoặc 3 lần mỗi ngày. Tập thể dục miệng là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để loại bỏ chất béo quanh cổ. Ngồi thẳng và mở miệng rộng. Đặt môi dưới trên hàm răng dưới của bạn. Giữ vị trí này trong 10 đến 15 giây. Sau đó, từ từ thả lỏng đôi môi của bạn. Lặp lại điều này từ 5 đến 7 phút và thực hiện bài tập này 2 hoặc 3 lần/ngày. Một tư thế tốt rất quan trọng để thoát khỏi mỡ tích tụ quanh cổ. Trong thực tế cách bạn ngồi có thể có một tác động rất lớn trên cổ và cằm của bạn. Cố gắng ngồi thẳng, giữ đầu mình ngẩng cao. Ngồi với tư thế tốt sẽ giúp làm phẳng các nếp nhăn quanh cổ. Hãy rất ý thức về vị trí ngồi của bạn, để bạn không trở lại thói quen cũ. Giảm lượng calo của bạn: Một trong những lý do chính đằng sau cổ có mỡ là béo phì, điều này xảy ra khi bạn ăn nhiều calo hơn những gì bạn cần đốt cháy trong một ngày. Do đó, giảm lượng calo hàng ngày của bạn là một cách hay để giảm cân tổng thể và chất béo tích tụ ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, chẳng hạn như cổ hoặc bụng. Nước rất thiết yếu cho cơ thể khỏe mạnh và duy trì trọng lượng cơ thể lý tưởng. Trên thực tế, nếu bạn không uống đủ nước, sẽ rất khó để bạn giảm cân vì nước đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Giảm cân là một trong những cách tốt nhất để đối phó với chất béo cổ, thêm trà xanh trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp rất nhiều. Trà xanh có chứa chất chống oxy hoá mạnh và các thành phần khác nhau giúp tăng tốc độ trao đổi chất của bạn. Điều này kích thích cơ thể đốt cháy calo và giảm mỡ cơ thể. Sử dụng dầu dừa: Bạn cũng có thể sử dụng dầu dừa nguyên chất massage để loại bỏ chất béo cổ. Khi dùng dầu dừa, các axit béo trong dầu dừa được hấp thụ trực tiếp vào màng tế bào và chuyển thành năng lượng thay vì được lưu giữ dưới dạng chất béo. Hơn nữa, dầu dừa cải thiện sự trao đổi chất của bạn để giúp bạn giảm béo. Sử dụng một mặt nạ lòng trắng trứng: Một mặt nạ từ lòng trắng trứng có thể giúp rất nhiều trong việc loại bỏ chất béo tích tụ quanh cổ. Lòng trắng trứng có tác dụng làm săn da giúp giữ cho làn da của bạn săn chắc. Dấm táo giúp phân hủy chất béo, do đó ngăn ngừa sự tích tụ của chất béo trong các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm cả cổ của bạn. Nó có chứa các khoáng chất như kali, magiê, và canxi có thể giúp tẩy sạch chất độc, cũng rất quan trọng đối với việc giảm cân.

