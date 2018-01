Bánh mì Việt: "Hiện tượng" của thế giới

Từ nhiều năm nay, bánh mì Việt Nam đã trở thành hiện tượng toàn cầu.



“Chỉ khi ăn được bánh mì thịt heo ở Hội An, bạn mới có thể biết chính xác hương vị bánh mì Việt Nam như thế nào. Không gì có thể so sánh với bánh mì Hội An. Đó chính là bánh mì giòn ở ngoài, ở trong thì mềm và xốp. Còn nhân bánh nữa gồm: đu đủ xanh muối, rau thơm, các lát thịt heo, patê tự làm, và còn có cả tương ớt bí truyền. Với tất cả điều đó, nó rất có thể chính là bánh mì kẹp thịt ngon nhất thế giới” - website du lịch nổi tiếng của Úc mô tả về chiếc bánh mì.

Trong bài viết nhan đề “Có phải bánh mì là sandwich ngon nhất thế giới?” trên BBC tháng 10-2014, cây bút ẩm thực David Farley đã cất công đi tìm hiểu lý do bánh mì Việt Nam lan truyền ra thế giới.

Theo Farley, bánh mì được cho là sản phẩm của sự giao thoa văn hóa và ẩm thực, chứa đựng trong đó nét tinh tế của phương Đông lẫn phương Tây. Món ăn này bắt đầu xuất hiện từ thời Pháp thuộc. Khi đó, người Pháp ở Việt Nam chỉ đơn giản cho patê và bơ vào trong bánh mì.

Thực khách xếp hàng vào mua bánh mì tại cửa hàng bánh mì 11 ở thủ đô London, Anh - Ảnh: The Z Factor. Sau đó vào năm 1954, người Việt đã đưa biến thể riêng của món bánh mì kẹp, thêm vào thịt heo, rau thơm và dưa leo, tạo nên ổ bánh mì đậm chất Việt Nam.



David Farley cho biết thêm cho đến khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, thế giới mới thực sự biết về sự tồn tại của loại bánh mì kẹp thịt ở Việt Nam khi nhiều người ở miền Nam Việt Nam di cư sang Mỹ, châu Âu và Úc, mang theo công thức của loại bánh mì độc nhất vô nhị.

Cây bút BBC kể trong hai tuần ở Việt Nam, anh đã ăn 15 ổ bánh mì ở nhiều tiệm khác nhau và đó đều là những ổ bánh mì ngon nhất trong đời anh từng được thưởng thức.

“Những loại thịt heo và rau thơm tươi ngon được nhồi trong ổ bánh giòn tan, đối với tôi mà nói, đó là chiếc bánh kẹp kỳ diệu nhất” - Farley nói.

Trong khi đó, theo báo Huffington Post của Mỹ, ngày nay bánh mì đã lan khắp từ Sài Gòn đến California và từ đó đến phần còn lại của thế giới.

Tất cả các thành phố ở Bắc Mỹ đều có riêng cửa hàng hoặc chuỗi bánh mì mang những tên gọi khác nhau như: bánh mì Sài Gòn ở New York, BunMee ở San Francisco, BONMi ở Washington, Bánh Mì Ba Gét ở Chicago, Bánh Mì Boys ở Toronto.

Bánh mì là món ăn được bán trong các xe bán hàng lưu động từ San Diego đến Boston. Yum! Brands, chủ sở hữu của KFC, Taco Bell, Pizza Hut, cũng đã mở các cửa hàng thức ăn nhanh Bánh Shop ở Dallas.

Nhiều cửa hàng và chuỗi cửa hàng bánh mì cũng đã xuất hiện ở nhiều quốc gia khác như London có cửa hàng Kêu!, Banh Mi Bay…

Ở Thượng Hải có quán Mr. V, Singapore có tiệm bánh mì 888, Tokyo có tiệm Bánh Mì Sandwich ở khu sầm uất nhất.