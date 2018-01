Bánh chưng đen Mường Lò- thứ đặc sản ngon mà lạ của người Thái

Bánh chưng đen Mường Lò không chỉ hấp dẫn thực khách vì màu sắc mới lạ mà còn có hương vị thơm, ngon. Bánh vừa dẻo dẻo, ngọt ngọt, béo béo, bùi bùi quyện lại với nhau tạo nên món ngon khó có thực khách nào cưỡng nổi.

Bánh chưng đen là món ăn đặc sắc trong ẩm thực của người dân tộc Thái ở Mường Lò, Yên Bái. Bánh được làm từ gạo nếp Tú Lệ, cùng nhân đậu xanh, thịt ba chỉ, và đặc biệt là cây núc nác được người đồng bào Thái hái trên rừng.

Bánh chưng đen Mường Lò. Ảnh minh họa.

Sau khi tuyển chọn nguyên liệu tươi ngon thì bà con nơi đây bắt tay vào công đoạn gói bánh. Gạo nếp và đậu xanh được ngâm qua đêm để nó trở nên dẻo ngon hơn. Sau đó, đậu xanh được hấp chín. Thịt ba chỉ ướp với gia vị. Cây núc nác được tước vỏ, phơi khô, đốt lấy than. Người ta dùng tinh bột than của cây núc nác trộn với gạo nếp đã ngâm tạo nên hỗn hợp đen nhánh. Sau đó bánh được gói sẽ luộc khoảng 8-10 tiếng rồi vớt ra, rửa qua nước lạnh. Công đoạn luộc bánh cũng rất quan trọng. Khi luộc phải luộc với lửa to nhưng không được để bánh cháy.