Bạn có biết thời gian hoàn hảo để nấu chín rau củ?

Rất nhiều người trong chúng ta không biết cách chế biến thực phẩm rau củ đúng cách, điều này sẽ khiến món ăn mất chất hoặc không ngon do quá nhừ hoặc thời gian chưa chuẩn. Điều này thực sự có thể làm hỏng cả bữa ăn của bạn ngay cả khi nó chỉ là một thành phần.

Theo Brightside, sau đây là một số mẹo giúp chúng ta biết chính xác thời gian đun nấu từng loại thực phẩm để đảm bảo giữ được dinh dưỡng tốt nhất.

Cà rốt

Cà rốt là loại củ chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt vitamin A (từ beta-carotene), biotin, vitamin K (phylloquinone), kali và vitamin B6. Do đó, để tận dụng được dinh dưỡng tốt nhất từ chúng, khi chiên xào hãy cắt thành từng lát tròn, mỏng và đun khoảng 4-6 phút.

Nếu để làm món hấp, cắt khoanh dày và đun khoảng 10-13 phút. Với món luộc, cắt khoanh mỏng hơn hầm và đun 8-10 phút, nếu muốn nhừ thêm chỉ tối đa 20-30 phút.

Nếu là cà rốt nướng, cắt từng lát lớn và nước ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 40-45 phút.

Bông atiso

Bông atiso chiên rán sẽ rất ngon nếu như bạn chiên vàng già đều các mặt. Với món hấp, chúng ta cần 30-40 phút để món ăn hoàn hảo và hầm lõi tối đa chỉ là 15-25 phút.

Ngâm atiso bóc vỏ trước khi luộc sẽ giúp món ăn ngon hơn. Ảnh: INTERNET Để luộc bông atiso ngon nhất cần 25-30 phút và lõi chỉ tầm 15-20 phút. Và nhớ là trước khi luộc, ta nên ngâm bông atiso đã bóc vỏ trong vòng một giờ đồng hồ với hỗn hợp 1 lít nước và nước ép của một quả chanh. Nên để bông ngập nước thì luộc sẽ ngon hơn.



Món nướng atiso sẽ chỉ nên để nhiệt độ 180 độ C và nướng trong 60 phút.

Măng tây

Thời gian để chiên rán măng tây ngon nhất là 5-8 phút với nhiệt độ vừa phải và cần 8-12 phút để hấp chín thực phẩm này.

Với món luộc, chỉ đun trong 7-10 phút thì măng tây sẽ giữ được các chất dinh dưỡng và nướng với thời gian 15-20 phút ở nhiệt độ 200 độ C là ngon nhất.

Đậu đỏ

Đậu rất dễ gây ngộ độc nếu như không biết cách chế biến. Trước khi chế biến chúng, tốt nhất nên ngâm đậu đỏ trong nước khoảng 24 giờ đồng hồ.

Bạn chỉ nên chiên rán loại đậu này trong 5-10 phút. Với món hấp, nên đun khoảng 2,5-3 giờ đồng hồ. Đậu luộc sẽ đun khoảng 5-6 giờ nếu chưa ngâm nước. Nếu ngâm nước trong một ngày trước đó rồi thì đun khoảng 40-80 phút. Với món đậu nướng, hãy để nhiệt độ 150 độ C trong khoảng một giờ đồng hồ khi đậu đã được ngâm trước đó.

Bắp cải bi xen (bắp cải Brucxen)

Đây là loại cải chứa hàm lượng vitamin K cao, mầm cải bi xen cũng là một siêu thực phẩm bổ sung trong chế độ ăn uống nhằm chống ung thư. Do đó, khi chiên rán ta nên cắt từng lát, đun 2-3 phút. Và cần 7-10 phút để hấp chín.

Khi luộc, để đạt được chất dinh dưỡng nhiều nhất, đối với bắp cải tươi chúng cần 5-7 phút và 10-12 phút nếu bắp cải của bạn để đông lạnh. Còn trường hợp gia đình bạn muốn nướng, hãy canh chừng 30-35 phút ở nhiệt độ 200 độ C để đạt độ chín hoàn hảo.

Bông cải xanh

Món rau bổ dưỡng này rất mềm, do đó thời gian đun nấu cũng cần ít hơn thực phẩm khác. Nếu là món chiên rán thì chỉ nên đun 5-7 phút, trong khi món hấp chỉ nên 5-10 phút.

Với các món luộc, giữ lửa vừa phải khoảng 4-8 phút và nếu nướng thì cần nhiệt độ 180 độ C trong 25 phút để chín thực phẩm.

Bông cải trắng

Với món bông cải trắng, thời gian chế biến có khác bông cải xanh chút ít. Để chiên xào, cần khoảng 15-20 phút với điều kiện khi đã đun sôi bảy phút và món hấp 30 phút.

Hãy luộc bông cải trắng trong khoảng 10-15 phút với đầu bông cải và khoảng 20 phút ở 180 độ C khi thực hiện món nướng.

Bắp

Nếu như đã tách hạt thì chỉ nên chiên bắp trong 3-5 phút, còn nguyên quả cần 30-40 phút. Với món bắp hầm cả bông tầm 15-30 phút, tùy thuộc vào độ chín bạn muốn.

Với những bông bắp non, bạn chỉ cần luộc 10-15 phút là đã mềm, với bắp già cần luộc đến 50 phút thì món ăn mới mềm ngọt. Để nướng, hãy để nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 30-40 phút.

Cà tím

Món cà này khá thông dụng, nếu chiên xào hãy cắt lát mỏng khoảng 1 cm, cắt các hình khối dày nấu trong vòng 10 phút và 5-7 phút với lát tròn. Với món cà tím hầm, thái khoanh dày hơn và hấp trong khoảng 20-30 phút.

Nếu là luộc, hãy thái khoanh dày hơn hấp và đun trong 20-30 phút. Để nướng cà, cần nhiệt độ 190 độ C trong 30 phút và nếu để cả quả 150-250 g nên đặt nhiệt độ ở 200 độ C, còn quả 250-300 g thì cần 40 phút .

Khoai tây

Khi chiên xào, hãy xắt khoai tây thành các lát mỏng và chiên xào trong 12-15 phút với khoai tây mới thu hoạch, 20-25 phút ở nhiệt độ trung bình với khoai tây đã thu hoạch một thời gian.

Khi hấp hãy để khoảng 35 phút và luộc khoai tây cần 20-25 phút.

Với món khoai tây nướng cả củ để 180 độ C trong 60-90 phút, nếu cắt lát chỉ để 180 độ C trong 25-30 phút. Đặc biệt những củ khoai tây mới thu hoạch thì chỉ cần 15-20 phút, nhiệt độ 180 độ C đã đạt được độ chín hoàn hảo mà bạn mong muốn.

Đậu ve

Nếu đậu tươi, chị em nội trợ có thể chiên xào trong 10 phút trên nhiệt độ bình thường và không đậy nắp, hấp trong 15-20 phút tùy thuộc đỗ to hay nhỏ.

Khi luộc đỗ, chỉ nên để sôi khoảng 5-7 phút lửa trung bình và đối với món nướng nên để đỗ khoảng 30-40 phút ở 200 độ C.

Ớt chuông

Khi xào ớt chuông trên chảo ở nhiệt độ vừa phải cần 15 phút và cần 10 phút nếu cắt lát mỏng với ngọn lửa yếu để đạt lượng dinh dưỡng tốt nhất.

Hấp ớt chuông 2-4 phút, luộc ba phút và nướng ở nhiệt độ 200 độ C với thời gian 15 phút bạn sẽ có món ăn thật ngon miệng.