Bài thuốc từ bồ hóng bếp chữa bệnh hiệu quả không ngờ

Bồ hóng là loại bột mịn bám ở thành bếp. Bồ hóng có thành phần chủ yếu là cacbon, muối ammonium, piridin. Theo Đông y, bồ hóng (còn được gọi là ô long vĩ) có vị đắng, tính mát, lợi thủy, cầm máu. Vì thế mà chúng ta có thể dùng nó chế thành nhiều bài thuốc từ bồ hóng bếp. Ảnh: Yduocvietnam. Chú ý, nên lấy bồ hóng từ rơm, rạ hoặc củi chứ không nên dùng loại đốt bằng than đá, than đất. Khi lấy nên phủi nhẹ lớp bụi ngoài, chỉ lấy phần vẩy đen đóng bên trong. Sau đó rửa sạch, phơi khô tán nhỏ, dùng dạng thuốc nước, thuốc sắc, làm cao hoặc thuốc mỡ. Ảnh: Tinku. Giảm ho tiêu đờm. Dùng 8 – 16 quả quýt gai xanh còn chứa nhiều tinh dầu và chất nhầy trộn cùng một thìa cà phê đường kính hoặc mật ong, ít muối ăn và 5g bồ hóng bếp. Đem hấp cơm trong 15 phút. Lấy ra, nghiền nát, trộn đều. Uống 2 – 3 lần trong ngày. Ảnh: Benhviemhong. Chữa xơ gan cổ trướng. Dùng bồ hóng bếp đã giã nhỏ, rây mịn và men rượu (tỷ lệ 3:1), thêm vào một ít mủ xương rồng để có hỗn hợp nhão vắt thành viên có kích thước bằng hạt ngô. Ngày dùng 3 viên cho vào chuối chín rồi nuốt. Khi đi ngoài thấy phân trắng như nước gạo là khỏi. Ảnh: Benhvienthucuc. Trị phong thấp. Dùng 10g bồ hóng, 40g cây vòi voi, 30g cây cỏ xước, 30g rễ cây trinh nữ. Cho tất cả các vị thuốc trên sắc với 3 chén nước để còn lại 1 chén. Uống khi còn ấm mỗi ngày 1 thang. Bên cạnh đó, người bệnh nên kết hợp xoa bóp để tăng thêm hiệu quả. Ảnh: Phongthuydongduong. Chữa băng huyết: Lấy 12g bồ hóng, 4g bột giấy bản đốt cháy. Tán nhỏ hai nguyên liệu này rồi hòa với nước ấm để uống. Ảnh: Sanphukhoa. Chữa đầy bụng khó tiêu. Bồ hóng lọc bỏ tạp chất, hoà với cơm cháy tán nhỏ tỷ lệ bằng nhau, rồi vắt thành viên bằng hạt ngô, mỗi lần dùng 5-10 viên ngày 3 lần. Ảnh: Thuocthang. Trị mụn nhọt. Gai bồ kết, quả bồ hòn đốt thành than, tán bột mịn trộn với bồ hóng bếp và nhựa thông phết vào giấy bản làm cao dán lên mụn khoảng 5-10 phút rồi sau đó gỡ ra, mụn sẽ theo hỗn hợp hút hết ra ngoài. Ảnh: Trimunboc. Chữa phù thũng. Dùng bồ hóng bếp 400g, vỏ bưởi đào 600g, cỏ roi ngựa 500g, bích ngọc đơn 400g, hồi hương 200g, quế thanh 200g, phèn chua 100g. Tán bột làm hoàn. Ngày uống 20g. Ảnh: Vuonthaoduoc. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

