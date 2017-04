Bài thuốc trị “bất lực” ở nam giới với cây nhục thung dung

Trong cuốn "thượng y tông lĩnh" có ghi: Nhục thung dung có vị ngọt, chua, mặn, tính ấm; Qui kinh vào thận, đại tràng. Có tá dụng bổ thận trợ dương, ích tinh huyết, cường kiện cân tốt, nhuận tràng. Cây nhục thung dung ngâm rượu thực sự rất hiệu quả khi sử dụng. Ảnh: thaoduocquy.org. 1. Trị nam giới bị thất thương, liệt dương, tiểu nhỏ giọt, buốt, khi suy yếu thì nước tiểu vàng, đỏ: Nhục thung dung, thỏ ti tử, xà sàng tử, ngũ vị tử, viễn chí, tục đoạn, đỗ trọng đều 1,6g. Tán bột, luyện mật làm thành viên to bằng hạt ngô đồng. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 5 viên. 2. Cường cân, kiện tủy: Nhục thung dung, con lươn. Sấy, tán bột, trộn với rượu hoàng tinh, làm thành viên, giúp tăng lực đến 10 lần. Ảnh: thienanduoc.net. 3. Trị tinh suy, da mặt sạm đen, lao thương: Nhục thung dung 160g, chưng cho nát nhừ. Cho thêm thịt dê và gạo vào nấu thành cháo ăn lúc đói. Ảnh: Kenh14.vn. 4. Trị thận hư, bạch trọc: Nhục thung dung, lộc nhung, sơn dược, bạch linh. Lượng bằng nhau, tán bột, trộn với nước cơm làm thành viên, to bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 30 viên với nước táo sắc. Ảnh: baithuocnamchuabenh.com. 5. Trị cao lâm, nước tiểu dính như cao: Từ thạch (nung lửa, nhúng vào dấm 37 lần), nhục thung dung (tẩm rượu, thái ra, sấy), trạch tả, hoạt thạch đều 40g. Tán nhuyễn, trộn với mật làm thành viên, to bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 30 viên với rượu ấm. Ảnh: viemtuyentienliet.org. 6. Trị chứng hay quên ở người lớn tuổi: Nhục thung dung (tẩm rượu), tục đoạn đều 10g, thạch xương bồ, bạch linh (bỏ vỏ) đều 30g. Tán bột, mỗi lần uống 8g với rượu ấm, sau bữa ăn. Ảnh: vecp.org.vn. 7. Trị mồ hôi ra, tiểu nhiều, mất tân dịch, tạng phủ bí kết: Nhục thung dung (tẩm rượu, sấy) 80g, trầm hương 40g. Nghiền nát, trộn với dầu mè, làm thành viên, to bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 70 viên với nước cơm, lúc đói. Ảnh: chuahoinach360.com. 8. Trị tiểu ra toàn máu, ra máu thì ngưng, không đau, hơi thở ngắn, do dương khí không vững, âm không giữ được: Thỏ ti tử (tẩm rượu một đêm), thung dung, lộc nhung (bỏ lông, thái ra, nướng với dấm), can địa hoàng. Lượng bằng nhau. Tán bột, trộn với hồ làm hoàn, to bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 30 viên, lúc đói. Ảnh: nieubao.vn. 9. Trị liệt dương do thận hư, lưng đau, gối lạnh, phụ nữ vô sinh: Nhục thung dung 16g, viễn chí 6g, xà sàng tử 12g, ngũ vị tử 6g, ba kích thiên, thỏ ty tử, đỗ trọng, phụ viễn chí 6g, uống ngày 2 lần, với rượu ấm hoặc nước muối nhạt. Ảnh: ktktna.edu.vn. 10. Trị suy nhược thần kinh: Nhục thung dung 10g, sơn thù 5g, thạch xương bồ 4g, phục linh 6g, thỏ ty tử 8g, nước 600nl, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày, uống nóng. Ảnh: bonao.vn. 11. Trị táo bón ở người lớn tuổi do khí huyết hư: Nhục thung dung nấu với thịt heo, uống. Ảnh: benhtrihemorcu.com. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

