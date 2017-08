Bài thuốc quý từ dân gian cho người bị ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày nếu đến giai đoạn nặng hoặc di căn không thể chữa khỏi nhưng ở giai đoạn đầu, khi khối u vừa mới nhú bạn hoàn toàn có thể ngăn cản sự phát triển và tăng sinh của nó hiệu quả bằng một số bài thuốc dân gian quý. Ảnh: Mayo Clinic. Lá đu đủ: bài thuốc từ lá đu đủ bắt nguồn từ một người Úc. Ông bị ung thư và sắc nước lá này uống chữa bệnh ung thư dạ dày và khỏi. Từ đó, bài thuốc quý mới được lưu truyền rộng rãi, vượt qua cả năm châu. Ảnh: Papaya Leaf Tea. Bài thuốc chữa bệnh ung thư dạ dày rất đơn giản, hái lá đu đủ cả cuống rồi rửa sạch, đem thái nhỏ phơi héo (khô quá nhựa trong lá sẽ mất hết). Cho khoảng 1,5 lít nước đun sôi dùng làm nước uống hàng ngày. Hoặc sắc lá đu đủ cho đến khi nước ngả màu cánh dán để chắt nước uống.Ảnh: Graphic Online. Hoa hòe: cây hoa hòe có màu trắng ngà tinh khiết có nhiều tác dụng với sức khỏe như giảm mỡ máu, giải nhiệt, huyết áp. Ngoài ra còn dùng để chữa một số loại như ung thư đại tràng, ung thư máu, ung thư dạ dày. Bài thuốc chữa ung thư dạ dày gồm có hoa hòe, bạch thảo sương, bạch mao căn. Tất cả các nguyên liệu này sắc cùng nước uống hàng ngày. Ảnh: Sakita Flower Seeds Offered. Nghệ: là loại gia vị có hoạt chất curcumin kháng ung cực mạnh. Người Ấn Độ coi đây là vua của các loại gia vị khi món nào cũng dùng đến. Chính vì thế mà Ấn Độ là nước có tỉ lệ ung thư thấp nhất thế giới. Ảnh: The Truth About Cancer. Dùng 3 nguyên liệu mật ong, chanh và nghệ. Nghệ tươi rửa sạch để cả vỏ và thái lát mỏng. Chanh vắt lấy nước cốt. Đun sôi khoảng 1,5lit nước và cho nghệ vào đun cho đến khi nước ngả màu vàng vặn nhỏ lửa đun thêm 10 phút nữa. Đợi nước nghệ nguội thì cho tiếp mật ong cùng nước cốt chanh vào. Ảnh: Thrivemarket. Ủ nước này trong 3 ngày nơi thoáng mát và sau đó vớt bác ra cho vào tủ lạnh sau 1 tuần có thể dùng. Mỗi ngày dùng 1-2 thìa canh, ngày dùng 2 lần. Duy trì đều đặn người bệnh ung thư sẽ khỏe.Ảnh: Best Herbal Health. Mãng cầu xiêm: Nghiên cứu cho thấy, mãng cầu xiêm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và tiêu diệt các tế bào ung thư gấp 1000 lần so với hóa trị. Ảnh: Health Food Nutrition. Dùng mãn cầu xiêm đem bỏ vỏ, loại bỏ hạt và cắt miếng nhỏ rồi cho thịt mãn cầu vào máy xay nhuyễn. Uống mỗi ngày 1 ly nước ép mãn cầu xiêm này để chống lại các cơn đau dạ dày. Ảnh: The Indian Express. Bạch xà thiệt thảo: Còn được gọi tên là cây thân thảo lưỡi rắn trắng mọc ở bờ ruộng rất nhiều. Dùng 60g xà thiệt thảo, 60g cỏ tranh đem rửa sạch và ngâm với 40g hạt bo bo thêm chút muối trắng. Ảnh: Dr. Farrah Cancer Center. Sau đó rửa sạch lại và cho cùng 1,5 lít nước đun sôi. Gạn phần nước và cho thêm 40g đường đỏ khuấy đều dùng làm nước uống hàng ngày. Bài thuốc này hoàn toàn lành tính vì thế người bệnh có thể dùng trong 3-6 tháng. Ảnh: Guai Shu Shu. Bán chi liên: được coi là một trong những vị thuốc dùng để kháng ngăn ngừa khối u phát triển, hỗ trợ trong quá trình điều trị ung thư mang lại hiệu quả cao. Dùng 20g bán chi liên, 40g xạ đen, 40g bạch xà thiệt thảo rửa sạch cùng nước muối loãng và cho thêm nước sắc lấy nước uống hàng ngày. Ảnh: Healing Pastures. Bạch xạ đen: là loại cây dây leo thân gỗ, có khắp các khu rừng rậm ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Cây này có hợp chất Quinon có tác dụng làm cho tế bào ung thư hóa lỏng dễ tiêu và nâng cao hệ miễn dịch cơ thể. Ảnh: Celastrus hindsii Benth. Lấy 100g xạ đen tươi rửa sạch, cho vào siêu đất, đổ thêm 800 ml nước vào. Đun sôi trong vòng 30 phút rồi gạn lấy nước uống thay trà trong ngày. Dùng khi nào nước sắc nhạt màu thì thay ấm khác. Lưu ý khi dùng bài thuốc này là không ăn rau muống vì rau muống sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Ảnh: Kinmen National Park Digital Archives. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

Ung thư dạ dày nếu đến giai đoạn nặng hoặc di căn không thể chữa khỏi nhưng ở giai đoạn đầu, khi khối u vừa mới nhú bạn hoàn toàn có thể ngăn cản sự phát triển và tăng sinh của nó hiệu quả bằng một số bài thuốc dân gian quý. Ảnh: Mayo Clinic. Lá đu đủ: bài thuốc từ lá đu đủ bắt nguồn từ một người Úc. Ông bị ung thư và sắc nước lá này uống chữa bệnh ung thư dạ dày và khỏi. Từ đó, bài thuốc quý mới được lưu truyền rộng rãi, vượt qua cả năm châu. Ảnh: Papaya Leaf Tea. Bài thuốc chữa bệnh ung thư dạ dày rất đơn giản, hái lá đu đủ cả cuống rồi rửa sạch, đem thái nhỏ phơi héo (khô quá nhựa trong lá sẽ mất hết). Cho khoảng 1,5 lít nước đun sôi dùng làm nước uống hàng ngày. Hoặc sắc lá đu đủ cho đến khi nước ngả màu cánh dán để chắt nước uống.Ảnh: Graphic Online. Hoa hòe: cây hoa hòe có màu trắng ngà tinh khiết có nhiều tác dụng với sức khỏe như giảm mỡ máu, giải nhiệt, huyết áp. Ngoài ra còn dùng để chữa một số loại như ung thư đại tràng, ung thư máu, ung thư dạ dày. Bài thuốc chữa ung thư dạ dày gồm có hoa hòe, bạch thảo sương, bạch mao căn. Tất cả các nguyên liệu này sắc cùng nước uống hàng ngày. Ảnh: Sakita Flower Seeds Offered. Nghệ: là loại gia vị có hoạt chất curcumin kháng ung cực mạnh. Người Ấn Độ coi đây là vua của các loại gia vị khi món nào cũng dùng đến. Chính vì thế mà Ấn Độ là nước có tỉ lệ ung thư thấp nhất thế giới. Ảnh: The Truth About Cancer. Dùng 3 nguyên liệu mật ong, chanh và nghệ. Nghệ tươi rửa sạch để cả vỏ và thái lát mỏng. Chanh vắt lấy nước cốt. Đun sôi khoảng 1,5lit nước và cho nghệ vào đun cho đến khi nước ngả màu vàng vặn nhỏ lửa đun thêm 10 phút nữa. Đợi nước nghệ nguội thì cho tiếp mật ong cùng nước cốt chanh vào. Ảnh: Thrivemarket. Ủ nước này trong 3 ngày nơi thoáng mát và sau đó vớt bác ra cho vào tủ lạnh sau 1 tuần có thể dùng. Mỗi ngày dùng 1-2 thìa canh, ngày dùng 2 lần. Duy trì đều đặn người bệnh ung thư sẽ khỏe.Ảnh: Best Herbal Health. Mãng cầu xiêm: Nghiên cứu cho thấy, mãng cầu xiêm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và tiêu diệt các tế bào ung thư gấp 1000 lần so với hóa trị. Ảnh: Health Food Nutrition. Dùng mãn cầu xiêm đem bỏ vỏ, loại bỏ hạt và cắt miếng nhỏ rồi cho thịt mãn cầu vào máy xay nhuyễn. Uống mỗi ngày 1 ly nước ép mãn cầu xiêm này để chống lại các cơn đau dạ dày. Ảnh: The Indian Express. Bạch xà thiệt thảo: Còn được gọi tên là cây thân thảo lưỡi rắn trắng mọc ở bờ ruộng rất nhiều. Dùng 60g xà thiệt thảo, 60g cỏ tranh đem rửa sạch và ngâm với 40g hạt bo bo thêm chút muối trắng. Ảnh: Dr. Farrah Cancer Center. Sau đó rửa sạch lại và cho cùng 1,5 lít nước đun sôi. Gạn phần nước và cho thêm 40g đường đỏ khuấy đều dùng làm nước uống hàng ngày. Bài thuốc này hoàn toàn lành tính vì thế người bệnh có thể dùng trong 3-6 tháng. Ảnh: Guai Shu Shu. Bán chi liên: được coi là một trong những vị thuốc dùng để kháng ngăn ngừa khối u phát triển, hỗ trợ trong quá trình điều trị ung thư mang lại hiệu quả cao. Dùng 20g bán chi liên, 40g xạ đen, 40g bạch xà thiệt thảo rửa sạch cùng nước muối loãng và cho thêm nước sắc lấy nước uống hàng ngày. Ảnh: Healing Pastures. Bạch xạ đen: là loại cây dây leo thân gỗ, có khắp các khu rừng rậm ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Cây này có hợp chất Quinon có tác dụng làm cho tế bào ung thư hóa lỏng dễ tiêu và nâng cao hệ miễn dịch cơ thể. Ảnh: Celastrus hindsii Benth. Lấy 100g xạ đen tươi rửa sạch, cho vào siêu đất, đổ thêm 800 ml nước vào. Đun sôi trong vòng 30 phút rồi gạn lấy nước uống thay trà trong ngày. Dùng khi nào nước sắc nhạt màu thì thay ấm khác. Lưu ý khi dùng bài thuốc này là không ăn rau muống vì rau muống sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Ảnh: Kinmen National Park Digital Archives. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).