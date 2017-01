Bài thuốc quý chữa bệnh tốt từ các loại sừng động vật

Các bài thuốc từ sừng động vật như dê, hươu, trâu đều được áp dụng chữa bệnh hiệu quả. Sừng dê (linh dương giác) có các chất protid, phốt phát canxi và nhiều loại muối vô cơ khác có tác dụng hạ sốt, chống co giật, hạ huyết áp và làm chậm nhịp tim. Ảnh: Agrawood. Trị sốt cao, hôn mê, chứng âm hư. Linh dương giác 4,5g, sinh địa 15g, câu đằng, sinh khương, cúc hoa, phục linh mỗi vị 10g, xuyên bối mẫu 12g, tang diệp, trúc nhự, mỗi vị 6g, cam thảo 3g sắc lấy nước uống hàng ngày. Ảnh: Thaoduocbacnam. Trị trúng phong, tỳ hoãn, lưỡi cứng. Linh dương giác 10g, kim ngân hoa, liên kiều mỗi vị 200g; bạc hà, cát cánh, ngưu bàng tử mỗi vị 120g; đạm đậu xị, cam thảo mỗi vị 100g; kinh giới tuệ, đạm trúc diệp mỗi vị 80g. Thêm mật ong , mỗi lần uống 3g, ngày 2-3 lần trước bữa ăn. Bài thuốc có tác dụng giải cảm nhiệt, thanh nhiệt giải độc. Ảnh: Baithuocdongy. Trị huyết lâm, tiểu ra máu, nhiệt kết gây nên tiểu buốt. Dùng chi tử nhân 40g, đại hoàng 20g, đại thanh 20g, đông quy tử 40g, hồng lam hoa 20g, thanh tương tử 20g. Tất cả loại này sao khô và trộn đều cùng linh dương giác 40g. Mỗi lần dùng 12g, sắc uống khi nước còn ấm. Ảnh: Tuyentienliet. Sừng trâu. Trong các bộ phận của con trâu dùng làm thuốc thì sừng trâu được xem là quý nhất (phần ngon, đầu nhọn) gọi là ngưu giác tai. Sừng trâu có chứa tới 17 loại axit amin, có thể hạ huyết áp, giảm nhịp tim, chống viêm não… Ảnh: Baoninhbinh. Chữa rong kinh ở phụ nữ: Lấy sừng trâu đốt tồn tính hòa rượu uống. Hoặc chóp sừng đốt tồn tính 40g và dùng mai mực 40g (bỏ phần cứng). Cả 2 tán mịn, pha thêm nước ấm mỗi lần 4-8g, ngày uống 2 lần. Ảnh: Phongkhamdongphuong. Kinh phong co giật. Sừng trâu cưa nhỏ đốt tồn tính tán mịn, uống với nước đun sôi để nguội mỗi lần 1 thìa. Ngày 2-3 lần. Kết hợp châm cứu sẽ thấy bài thuốc này phát huy tác dụng. Ảnh: Baonongnghiep. Sừng hươu non (còn gọi là nhung hươu, lộc nhung). Theo Đông y, lộc nhung tính ôn, vị ngọt, mặn, lợi về kinh can, thận. Có tác dụng bổ thận, ích huyết, giải độc cơ thể. Trong y học hiện đại, thuốc từ nhung hươu có tác dụng tăng cường thể lực, nâng cao sức khỏe, cải thiện giấc ngủ. Ảnh: Nhansam. Chữa bệnh thiếu máu. Dùng lộc nhung 200g để nghiền thành bột mịn. Ngày uống 1 lần, mỗi lần 1-3g, kiên trì dùng sẽ bổ sung máu đủ cho cơ thể. Ảnh: Sieuthiyte. Thuốc trợ dương: Lộc nhung 50g sấy khô và tán bột trộn cùng 5 vị: đương qui 100g, hồng sâm 100g, hoàng kỳ 250g, dâm dương hoắc 250g, bạch thược 250g. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 5g với rượu để chữa bệnh cho các quý ông. Ảnh: Thuonghieuviet. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

