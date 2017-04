Bài thuốc hữu hiệu chữa viêm tinh hoàn từ cỏ cây dễ kiếm

Viêm tinh hoàn là chứng trạng âm nang sưng to, đau. Sơ khởi sưng to như quả trứng kèm theo đau. Nếu không điều trị kịp thời, tinh hoàn dễ sưng to, màu đỏ, đau, ảnh hưởng đến đại, tiểu tiện và toàn thân. Sau đây là các bài thuốc dân gian theo Đông y để trị căn bệnh này. Ảnh: phongkhamauviet.vn. 1. Bài thuốc 1. Quốc lão thang: Đại điều thảo 40g, 400ml rượu trắng và 400ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 150ml. Uống ngày 1 thang, uống ấm, chia đều làm nhiều lần, uống trong ngày. Uống liền trong 15 ngày. Sau đó uống tiếp bài Tướng quân thang: đại hoàng 12g, bối mẫu 12g, bạch chỉ 16g, cam thảo tiết 16g. Đổ 500ml rượu trắng và 500ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Uống ngày 1 thang, chia đều nhiều lần, uống trong ngày. Ảnh: duochoccotruyen.edu.vn. 2. Bài thuốc 2. Long đởm tả can thang: Long đởm thảo 12g, hoàng cầm 16g, chi tử 8g, trạch tả 12g, xa tiền 16g, mộc thông 12g, đương quy 12g, sinh địa 12g, sài hồ 16g, cam thảo 4g, quất hạch 12g. Đổ 1.500ml nước vào các vị thuốc trên, sắc lọc bỏ bã lấy 300ml. Uống ngày 1 thang chia làm 3 lần. Ảnh: caochevang.info. 3. Bài thuốc 3: Thiên niên kiện 4g, thổ linh 10g, cam thảo 5g, ngải diệp 10g, xa tiền 8g, đinh lăng 10g, ngũ gia bì 10g, quế 4g, bạch linh 6g. Tất cả mang sắc với nước lấy khoảng một bát ăn cơm. Sử dụng bài thuốc này uống hàng ngày, chia đều ra uống làm 3 lần trong ngày, uống ngay khi thuốc còn đang nóng. 4. Bài thuốc 4: Thảo quả 4g, quế 4g, hạ khô thảo 10g, ngũ vị 5g, ngải diệp (sao) 10g, chích thảo 10g, tơ hồng xanh 12g, đinh lăng 10g, trần bì 8g, thiên niên kiện 6g, sinh khương 2g, lệ chi (sao vàng) 8g. Tất cả sắc nước uống hàng ngày, chia làm 3 lần và uống khi thuốc còn nóng. Ảnh: namkhoahanoi.vn. 5. Bài thuốc 5: Cỏ mần trâu 8g, rễ cỏ tranh 8g, nhọ nồi 8g, lá muống trầu 4g, củ sả 4g, vỏ quýt 4g, gừng tươi 2g. Tất cả thái nhỏ, phơi khô (trừ gừng), sắc với 400ml nước còn 100ml uống làm hai lần trong ngày. Lưu ý: Không để chấn thương vùng sinh dục; Tránh để bị nhiễm lạnh và ẩm thấp, không ăn thức ăn cay, nóng; Giữ gìn vệ sinh bộ phận sinh dục. Ảnh: ngoisao.vn. 6. Bài thuốc 6: Củ xương bồ giã dập cùng với đậu đen. Trộn vào một ít giấm thanh, sao nóng, dùng miếng vải gói lại, chườm tại chỗ và vùng từ rốn trở xuống tới hạ bộ. Ảnh: thuoccapcuu.com. 7. Bài thuốc 7: Vỏ cây vải, vỏ cây nhãn, vỏ cây gạo mỗi thứ 12g; bồ công anh, 15g, trần bì 10g. Sắc nước uống trong ngày. Ảnh: Cayhoacanh.com. 8. Bài thuốc 8: Ngũ gia bì 12g, bạch linh 8g, xa tiền 10g, cao lương khương 6g, tất bát 6g, cây vòi voi 8g. Sắc uống trong ngày. Ảnh: hyluflex.com. 9. Bài thuốc 9: Bạch truật, bạch linh, hoài sơn, liên nhục, lệ chi, biển đậu, hoa hồi, quế, cam thảo mỗi vị 200g. Các vị tán thành bột mịn, luyện mật ong làm viên hoàn bằng hạt đậu tương. Ngày uống 2 – 3 lần. Uống với nước còn ấm. Ảnh: http://trangphuclinh.vn. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

Viêm tinh hoàn là chứng trạng âm nang sưng to, đau. Sơ khởi sưng to như quả trứng kèm theo đau. Nếu không điều trị kịp thời, tinh hoàn dễ sưng to, màu đỏ, đau, ảnh hưởng đến đại, tiểu tiện và toàn thân. Sau đây là các bài thuốc dân gian theo Đông y để trị căn bệnh này. Ảnh: phongkhamauviet.vn. 1. Bài thuốc 1. Quốc lão thang: Đại điều thảo 40g, 400ml rượu trắng và 400ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 150ml. Uống ngày 1 thang, uống ấm, chia đều làm nhiều lần, uống trong ngày. Uống liền trong 15 ngày. Sau đó uống tiếp bài Tướng quân thang: đại hoàng 12g, bối mẫu 12g, bạch chỉ 16g, cam thảo tiết 16g. Đổ 500ml rượu trắng và 500ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy 200ml. Uống ngày 1 thang, chia đều nhiều lần, uống trong ngày. Ảnh: duochoccotruyen.edu.vn. 2. Bài thuốc 2. Long đởm tả can thang: Long đởm thảo 12g, hoàng cầm 16g, chi tử 8g, trạch tả 12g, xa tiền 16g, mộc thông 12g, đương quy 12g, sinh địa 12g, sài hồ 16g, cam thảo 4g, quất hạch 12g. Đổ 1.500ml nước vào các vị thuốc trên, sắc lọc bỏ bã lấy 300ml. Uống ngày 1 thang chia làm 3 lần. Ảnh: caochevang.info. 3. Bài thuốc 3: Thiên niên kiện 4g, thổ linh 10g, cam thảo 5g, ngải diệp 10g, xa tiền 8g, đinh lăng 10g, ngũ gia bì 10g, quế 4g, bạch linh 6g. Tất cả mang sắc với nước lấy khoảng một bát ăn cơm. Sử dụng bài thuốc này uống hàng ngày, chia đều ra uống làm 3 lần trong ngày, uống ngay khi thuốc còn đang nóng. 4. Bài thuốc 4: Thảo quả 4g, quế 4g, hạ khô thảo 10g, ngũ vị 5g, ngải diệp (sao) 10g, chích thảo 10g, tơ hồng xanh 12g, đinh lăng 10g, trần bì 8g, thiên niên kiện 6g, sinh khương 2g, lệ chi (sao vàng) 8g. Tất cả sắc nước uống hàng ngày, chia làm 3 lần và uống khi thuốc còn nóng. Ảnh: namkhoahanoi.vn. 5. Bài thuốc 5: Cỏ mần trâu 8g, rễ cỏ tranh 8g, nhọ nồi 8g, lá muống trầu 4g, củ sả 4g, vỏ quýt 4g, gừng tươi 2g. Tất cả thái nhỏ, phơi khô (trừ gừng), sắc với 400ml nước còn 100ml uống làm hai lần trong ngày. Lưu ý: Không để chấn thương vùng sinh dục; Tránh để bị nhiễm lạnh và ẩm thấp, không ăn thức ăn cay, nóng; Giữ gìn vệ sinh bộ phận sinh dục. Ảnh: ngoisao.vn. 6. Bài thuốc 6: Củ xương bồ giã dập cùng với đậu đen. Trộn vào một ít giấm thanh, sao nóng, dùng miếng vải gói lại, chườm tại chỗ và vùng từ rốn trở xuống tới hạ bộ. Ảnh: thuoccapcuu.com. 7. Bài thuốc 7: Vỏ cây vải, vỏ cây nhãn, vỏ cây gạo mỗi thứ 12g; bồ công anh, 15g, trần bì 10g. Sắc nước uống trong ngày. Ảnh: Cayhoacanh.com. 8. Bài thuốc 8: Ngũ gia bì 12g, bạch linh 8g, xa tiền 10g, cao lương khương 6g, tất bát 6g, cây vòi voi 8g. Sắc uống trong ngày. Ảnh: hyluflex.com. 9. Bài thuốc 9: Bạch truật, bạch linh, hoài sơn, liên nhục, lệ chi, biển đậu, hoa hồi, quế, cam thảo mỗi vị 200g. Các vị tán thành bột mịn, luyện mật ong làm viên hoàn bằng hạt đậu tương. Ngày uống 2 – 3 lần. Uống với nước còn ấm. Ảnh: http://trangphuclinh.vn. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).