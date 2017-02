Bài thuốc dân gian chữa bệnh từ cây rau sắng Chùa Hương

Rau sắng Chùa Hương còn được gọi là rau ngót rừng được dùng để nấu canh ăn rất mát. Rau sắng mọc vào mùa xuân ở khắp các vùng núi miền Nam, miền Bắc nhưng rau sắng ngon nổi tiếng nhất là ở Chùa Hương. Ảnh: Dulichchuahuong. Loại rau này là cảm hứng của rất nhiều thi sỹ, nhạc sỹ sáng tác những vần thơ bài ca hay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, rau sắng được dùng chế ra nhiều bài thuốc quý chữa bệnh. Ảnh: Tacdungcuacay. Giảm cân. Do chứa rất nhiều chất xơ ngăn ngừa táo bón, tăng khả năng hấp thụ chất béo và thải ra ngoài giúp đào thải mỡ thừa, vì thế mà rau sắng giảm cân hiệu quả lại an toàn, đặc biệt với phụ nữ cho con bú. Bạn có thể nấu những món canh ăn giảm cân hàng ngày. Ảnh: Giamcan. Chữa nhiệt do bia rượu. Dùng 40g rau sắng giã nát và uống trong khoảng 2 ngày sẽ khỏi hẳn nhiệt miệng. Ảnh: Tieudung. Chữa trẻ bị tưa lưỡi. Giã nát 10g lá rau sắng tươi sạch, vắt lấy nước rồi hòa với mật ong thấm vào bông hoặc miếng gạc sạch chà lên lưỡi, lợi và vòm họng trẻ, chỉ hai lần là trẻ có thể bú lại được bình thường. Ảnh: Nhikhoahongngoc. Rễ rau sắng cũng có tác dụng làm cho tử cung co bóp, nên nhiều người thường dùng nó cho chị em phụ nữ sau sinh hoặc là những người mới bị sảy thai. Ảnh: Healthplus. Chữa sót rau thai. Lá rau sắng 40g rửa sạch giã nát, thêm một ít nước đã đun sôi để nguội vào. Vắt lấy chừng 100ml nước, chia hai lần uống mỗi lần cách nhau 10 phút. Ảnh: Alobacsy. Rễ rau sắng rửa sạch, giã nát ép lấy nước uống trong ngày có tác dụng lợi tiểu, thông huyết, kích thích tử cung co bóp. Ảnh: Phongkhamthientan. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

