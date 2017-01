Bài thuốc bổ thận tráng dương từ bầu hồ lô cho quý ông

Hồ lô là một loại cây thuộc dạng thân thảo, dây leo bám vào các vật khác để phát tán cành lá. Lá cây tựa như cây bầu ta, lông mịn như nhung. Quả bầu hồ lô có vị ngọt, tính bình. Có thể dùng quả bầu hồ lô để làm thuốc chữa một số bệnh sau. Ảnh: Blogcaycanh. Bổ thận tráng dương, chữa đau lưng. Dùng hạt bầu già của quả này để nấu cùng một quả bầu dục lợn (cật) hầm cùng để ăn cái và uống nước. Ảnh: Monngonmoingay. Viêm gan vàng da – sỏi thận – tăng huyết áp: Dùng bầu hồ lô tươi 500g, giã nhuyễn, vắt nước trộn với 250g mật ong. Ngày uống 2 lần hỗn hợp này, mỗi lần 30-50ml. Ảnh: benhviemgan. Bầu hồ lô chữa bệnh thiếu sữa sau sinh. Dùng 40g hạt bầu bóc vỏ sao vàng, đậu đỏ 10g, gạo nếp 100g, nấu cháo ăn hàng ngày. Có thể hầm quả hồ lô cùng móng giò lợn thành món ăn hàng ngày. Ảnh: Alobacsy. Chữa táo bón. Lấy 50g thịt quả bầu, 50g khoai lang, 30g đường đỏ nấu thành nước uống trong 3 ngày liền. Nếu không đỡ uống thêm 2 ngày nữa. Ảnh: Monngonmoingay. Chữa bệnh đái dắt. Dùng 50g thịt quả bầu, 30g rau má, 10g râu ngô, 20g rễ cỏ tranh. Tất cả nguyên liệu này thêm vào 2 bát nước sắc còn 1 bát và uống hàng ngày. Ảnh: Tuyentienliet. Đầy bụng không tiêu. Lấy vỏ bầu khô hầm trong nồi kín cho thành than sau đó tán mịn. Thêm vài lát gừng tươi vào mỗi lần lấy 1 thìa to uống với nước ấm. Ảnh: Benhdaday. Rong huyết sau sinh: Dùng vỏ quả hồ lô già đập nát và đốt thành than tán nhuyễn bột hòa cùng nước ấm để uống. Ảnh: Zingnews. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

