Bác sĩ tiết lộ bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Pháp

Càng lớn tuổi thì nguy cơ mắc các bệnh mắt càng lớn, Vì vậy bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Pháp là không tiếc tiền mua kính râm. Và kính râm cũng không chỉ dành cho mùa hè vì cả nắng mùa đông và tuyết cũng có thể gây ảnh hưởng tới mắt. Một cặp kính râm lý tưởng là che được hết phần lông mày, để hạn chế ánh sáng lọt vào mắt từ hai bên thì nên mua gọng kính bản rộng. Mắt kính có tác dụng chống tia cực tím nên tốt nhất là làm từ chất liệu polycarbonate hoặc hạt nhựa CR39 hay khoáng chất. Gọng kính được làm theo tiêu chuẩn châu Âu phải có ký hiệu “CE”. Mắt kính càng sáng màu thì hiệu quả bảo vệ càng thấp. Độ của kính râm được chia thành 4 cấp độ: Độ 1 là thấp nhất chỉ nên dùng để đi ngoài trời khoảng hơn 1km. Phổ biến nhất nên dùng độ 3. Độ 4 dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên hoặc được thiết kế cho những hoạt động thể thao trên núi nơi cường độ ánh sáng rất lớn. Phụ nữ Pháp thích uống rượu và biết cách uống rượu. Họ chỉ uống từng ngụm và ngậm trong miệng đủ lâu để thưởng thức hương vị của nó. Cách này còn làm lượng cồn trong máu tăng từ từ và khiến người khác ngại mời thêm rượu, chính vì thế nên không phải uống nhiều. Trong số các nguyên liệu cay được dùng làm gia vị món ăn thì tỏi được ưu tiên nhiều nhất. Nhờ có nhiều chất chống oxy hóa đánh lại các gốc tự do nên tỏi có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Dù là ăn sống, ăn tươi hay nấu chín thì tỏi cũng đều có lợi cho bệnh tim mạch, chống ung thư dạ dày, ung thư ruột. Không bao giờ vừa ăn vừa xem tivi vì lúc này mọi người nhai ít hơn nhưng ăn nhiều hơn. Điều này khiến 20 phút não mới nhận được tín hiệu dạ dày đã no. Vì vậy thời gian ăn càng ngắn thì thời gian ra thông báo tới não càng ngắn. Môn thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sắc đẹp là đạp nước vì vừa an toàn vừa khiến tim đập nhanh hơn, vì vậy các cơ bắp phải làm việc nhiều hơn so với đạp xe trên bộ. Cơ bắp, dây chằng và dây thần kinh thuộc nhóm tế bào mềm, để chúng làm việc đúng chức năng thì cần tránh tổn thương. Cách đơn giản nhất là chú ý đến cơ thể và môi trường xung quanh. Càng lớn tuổi thì càng phải chọn loại gối chất lượng tốt. Gối phải đủ dày để giữ các đốt xương sống cổ ở đúng tư thế. Nếu thường xuyên nằm ngửa khi ngủ thì cần chọn gối cứng hơn một chút. Ngoài ra còn cần phải để ý đến phong thủy phòng ngủ, không đặt những thứ có phát ra sóng điện từ như máy tính, tivi, điện thoại di động trong phòng. Thậm chí họ cũng không đặt cả cây trong phòng ngủ vì tốn năng lượng.

