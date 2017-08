Bác sĩ mách cách hạn chế rụng tóc thời kỳ mãn kinh

Nóng bừng trong người, thay đổi tâm trạng, tăng cân, mất ngủ… là những triệu chứng thường gặp trong giai đoạn mãn kinh. Ngoài những triệu chứng này, rụng tóc (do mãn kinh) là một vấn đề gặp phổ biến đối với nhiều phụ nữ trong thời kỳ này.

Vào thời kỳ mãn kinh, mái tóc trở nên mỏng và thưa thớt hơn ở hai bên hoặc ở mặt trước. Tóc rụng trong quá trình chải tóc hoặc tắm gội nhiều tới mức khiến nhiều người hoảng hốt, lo lắng.

Nguyên nhân gây ra rụng tóc trong thời kỳ mãn kinh

Rụng tóc do mãn kinh xảy ra do sự mất cân bằng hormon do nồng độ estrogen và progesteron thấp hơn bình thường. Trong trường hợp mức hormon này giảm, tóc trở nên mỏng hơn và cũng tăng trưởng chậm hơn. Mặt khác, việc sản xuất hormon nam được gọi là androgen tăng lên do hormon nữ estrogen và progesteron giảm. Androgen cũng đóng một vai trò trong việc rụng tóc trong thời kỳ mãn kinh do có tác dụng làm co lại các nang lông, góp phần làm tóc rụng nhiều hơn.

Mặc dù trong thời kỳ mãn kinh, rụng tóc có liên quan đến sự mất cân bằng hormon, nhưng có rất nhiều yếu tố khác góp phần vào sự rụng tóc này, bao gồm thiếu hụt một số chất dinh dưỡng, sự hiện diện của các bệnh khác như bệnh tuyến giáp và thậm chí là sự căng thẳng liên tục đóng một vai trò quan trọng gây ra rụng tóc trong thời kỳ mãn kinh.