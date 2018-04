Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn bị đánh, giới y khoa phẫn nộ

Theo ông Trần Thiết Sơn, trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình, hơn 23h đêm 13-4, khoa tiếp nhận một bệnh nhi hơn 7 tuổi có vết thương chảy máu ở vùng thái dương, được người thân đưa vào.



Trong khi đang trao đổi với bác sĩ C. (tổng cộng thời gian hai bên trao đổi được 5 phút), thì người nhà bệnh nhân bất ngờ đứng lên đấm vào mặt bác sĩ.

Các cán bộ y tế đứng gần đó vào can ngăn, người nhà bệnh nhân liền bỏ các đồ vật trong túi, trong đó có cả ví tiền ra bàn.

Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn bất ngờ bị người nhà bệnh nhân hành hung - Ảnh chụp từ clip

Ông Sơn cho biết “việc trao đổi giữa hai bên là bình thường”. Bệnh nhi sau đó được khâu vùng thái dương bị thương và điều trị kịp thời.

Với bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn bị đánh, Bệnh viện đã gọi Công an phường Điện Biên, Q.Ba Đình vào cuộc và công an đã đưa người hành hung bác sĩ ra Công an phường ngay sau đó.

Đây là vụ hành hung bác sĩ thứ 3 trong nửa đầu tháng 4-2018 và hầu hết các vụ việc đều không liên quan đến thái độ của bác sĩ.

Ngày 15-4, facebook của giới thầy thuốc đã lan truyền thông điệp giận dữ và yêu cầu được bảo vệ.

“Cần một hiệu ứng mạnh hơn, như một cú sốc điện mà chúng tôi phải sử dụng khi tính mạng bệnh nhân ngàn cân treo sợi tóc”, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu - phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đại biểu Quốc hội - viết trong trang cá nhân.