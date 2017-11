Bà mẹ chồng tai quái: Ám ảnh cháu trai?

Mới đây trên facebook một người phụ nữ trẻ đã đăng tải câu chuyện hết sức bất bình khiến các chị em sau khi đọc xong muốn “chửi”.



Theo đó, người phụ nữ tên K.B kể lại: “Ngồi ăn phở và tình cờ được chứng kiến một cảnh tượng như trong phim về sự gia trưởng của một ông chồng và sự tai quái của bà mẹ chồng.

Bàn ăn đó có 4 người: Ông chồng ngồi xỉa răng bấm điện thoại. Bà mẹ cũng ngồi xỉa răng. Cô con dâu bụng chửa to tướng đang bón từng thìa cho đứa con gái. Bát phở của cô gần như còn nguyên. Trong khi ông chồng và bà mẹ đã ăn hết và đang ngồi xỉa răng.

Mình cũng chẳng để ý lắm cho đến khi ông chồng gọi tính tiền. Trả tiền xong xuôi, ông quay ra hỏi vợ: “Con ăn xong chưa?”. Cô vợ trả lời: “Sắp xong rồi anh ạ”. Bất ngờ ông lớn giọng: “Có mỗi việc xúc cho con ăn mà cô lề mà lề mề thế à? Nhanh lên”.

Bà mẹ cũng hùa vào: “Ăn thế thôi. Đói thì tối về uống sữa, ai mà chờ được. Chồng cô đi làm cả ngày mệt cho nó về nghỉ đi chứ”. Cô con dâu lộ rõ dấu hiệu bối rối, vâng dạ rối rít rồi giục con: “Ăn nhanh đi con cho bố còn về nghỉ”.

Ảnh minh hoạ. Bà mẹ quay sang con trai nói: “Con cứ về trước đi, mẹ con chúng nó đi taxi về cũng được”. Ông chồng nghe xong đứng dậy đi thẳng. Bà mẹ cũng rời quán phở.



Cô con dâu bụng chửa vượt mặt vội vàng đứng dậy, bế cô con gái nhỏ lên, nhưng đi được vài bước thì phải đặt con gái xuống. Cô đã quá nặng nề để bế một đứa nhỏ. Đứa con gái bắt đầu khóc.

Gương mặt cô đầy vẻ cam chịu, khệ nệ ngồi xuống dỗ con nín. Mình nhìn qua cửa kính thấy ông chồng và bà mẹ đã lên xe. Xe nổ máy, đèn sáng, vợ ông vẫn đang đánh vật với đứa con gái trong quán phở.

Thế rồi từ trong xe bà mẹ chồng bước ra, trở lại quán phở. Bà đứng trước mặt cô con dâu quát: “Mày có nhanh lên không cho chồng mày nghỉ không thì bảo. Đẻ thì toàn con gái mà cũng lằng nhằng”. Cô con dâu mặt cúi gằm, hình như muốn khóc mà không dám khóc. Bà mẹ lại quay lưng bỏ đi, cô con dâu lại dùng hết sức bình sinh bế đứa bé lên rồi khệ nệ chạy ra xe”.

Khi chia sẻ câu chuyện trên, thật sự chính bản thân người chứng kiến vụ việc này cũng không dám tin nổi vào mắt mình. Bởi vì theo K.B khẳng định: “Ở thế kỷ 21 mà vẫn còn những cảnh tượng thế này sao? Một người chồng gia trưởng, kết hợp thêm bà mẹ tai quái coi con mình như vàng, còn con thiên hạ là cỏ rác. Tôi không có ý kỳ thị gì, nhưng đây là tư tưởng lạc hậu kiểu nông thôn Việt Nam thời xưa.

Cái thể loại đàn ông ra đường thì nhũn như con chi chi, về nhà thì lên mặt với vợ con, không thấy nhục hay sao mà còn tưởng mình tài ba lắm. Nhân tiện, tiên sư luôn mấy cái thằng đóng bộ chỉnh tề, mở mồm thì nói đạo lý còn hành xử thì như….”.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, câu chuyện trên đã hút nhiều dân mạng chia sẻ. Hầu như chị em nào cũng bất bình với cách ứng xử không có tình người trên của mẹ chồng và cả chồng gia trưởng.

T.B khẳng định: “Đẻ con gái hay con trai là do con bà ấy chứ do ai. Trai hay gái là do tích đức phúc của nhà ấy thôi... Nghe kể thôi đã thấy cô này khổ lắm rồi về nhà còn bị ăn hành như thế nào nữa. Phụ nữ mà cứ cam chịu thì chỉ có bị khổ cả đời thôi”.

“Nói chung cô ấy cũng biết rằng sau này cũng sẽ có quả báo nên cũng mặc kệ mà sống. Vài năm sau có 1 bài báo đăng mẹ chồng và mẹ chồng hiện tại đang nằm không ai chăm lo...”, L.L chia sẻ.

Rất nhiều dân mạng khác vì quá bức xúc nên đã chửi thẳng vào chồng và mẹ chồng khốn nạn trên. Thậm chí nhiều người chia sẻ, gia đình chồng như vậy thì đẻ dày làm gì cho khổ: “Gia đình chồng như vậy thì đẻ dày đẻ nhiều cho chúng nó làm cái gì. Con lớn chưa tự đi được còn phải bế phải bón đã chửa vượt mặt đứa thứ 2. Khổ cả mẹ cả con”, một dân mạng nhận xét.