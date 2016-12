ATTP Tết và mùa lễ hội 2017: Kiểm thanh tra liên tục

Đoàn Thanh tra Bộ Y tế và thanh tra liên ngành Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bánh mứt Tết tại chợ Bình Tây. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương thành lập sáu Đoàn kiểm tra từ Trung ương đến địa phương từ nay đến hết ngày 25/3/2017. Đoàn có sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố, gồm:

Đoàn số 1 do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chủ trì. Thành viên Đoàn gồm Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Cục Thú y, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sẽ kiểm tra tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn số 2 do Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) chủ trì. Thành viên Đoàn gồm Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Cục Bảo vệ thực vật, Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ Khoa học và Công nghệ), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước.

Đoàn số 3 do Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) chủ trì. Thành viên Đoàn gồm Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - C49 (Bộ Công an), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Pastuer Nha Trang, Cục Bảo vệ thực vật, kiểm tra tại Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Đoàn số 4 do Thanh tra Bộ Y tế chủ trì. Thành viên Đoàn gồm Thanh tra Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - C49 (Bộ Công an), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, đi kiểm tra tại Phú Thọ và Tuyên Quang.

Đoàn số 5 do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì. Thành viên Đoàn gồm Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản và đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương), Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ Khoa học và Công nghệ), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiểm tra tại An Giang và Đồng Tháp.

Đoàn số 6 do Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì. Thành viên Đoàn gồm Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú Y và đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - C49 (Bộ Công An), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiểm tra tại Gia Lai và KonTum.

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương đề nghị Sở Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ở các cấp có sự tham gia của các đơn vị chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống.