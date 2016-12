Ăn quả này cả đời không phải lo bị bệnh ung thư

Một chế độ ăn uống ngừa các loại bệnh không thể bỏ sót những loại nước trái cây chống ung thư hữu hiệu sau.

1.Kiwi

Kiwi là loại trái cây giàu vitamin với hàm lượng vitamin C cao gấp 4 – 12 lần cam quýt, gấp 30 lần táo và 60 lần nho. Kiwi là loại trái cây giàu vitamin với hàm lượng vitamin C cao gấp 4 – 12 lần cam quýt, gấp 30 lần táo và 60 lần nho. Theo các nghiên cứu gần đây, trong kiwi chứa một loại chất hoạt tính có tác dụng ngăn chặn sự hình thành chất gây ung thư trong cơ thể, do đó có tác dụng phòng chống ung thư rất tốt. 2. Đào Trong đào có chứa nhiều chất dinh dưỡng như protid, lipid, glucid, chất xơ, vitamin và các nguyên tố vi lượng. Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Texas AgriLife Research gần đây đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, các tế bào gây ung thư có khả năng ngừng tái sinh khi được phun chất chiết xuất từ quả đào, qua đó làm giảm quá trình phát triển của bệnh. 3.Trái cây thuộc dòng cam quýt Cam, quýt, chanh, bưởi... được liệt vào danh sách những trái cây thuộc dòng cam, quýt. Những trái cây này chứa nhiều chất flavone, có khả năng đào thải những chất gây ung thư ra ngoài cơ thể, đồng thời tăng cường những chất chống ung thư quan trọng đối với cơ thể, tăng cường khả năng hấp thụ vitamin C. Vitamin C có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch cơ thể, ngăn chặn sự hình thành của ammonium nitrite gây ra ung thư và có tác dụng nhất định trong việc phòng ngừa và chữa trị ung thư đường tiêu hoá . Ngoài ra, trái cây thuộc họ cam quýt còn có tác dụng phòng ngừa đối với những căn bệnh liên quan tới tim mạch, béo phì và đái đường. 4. Lê Trong lê có carotene, vitamin B2, vitamin C …đều có tác dụng phòng chống ung thư nhất định, vì vậy, lê rất thích hợp với người có nguy cơ ung thư thanh quản, ung thư mũi họng và ung thư phổi. 5. Chuối Tính hàn, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, thông tiện, rất thích hợp với người bị ung thư đại tràng. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, chuối giàu nguyên tố vi lượng kẽm có tác dụng phòng chống ung thư. Từ năm 1986 nghiên cứu đã đã khẳng định dịch chiết xuất từ chuối có tác dụng khống chế ung thư. 6. Nho Vỏ của quả nho đỏ có rất nhiều chất ô xy hóa gọi là resveratrol. Nước ép nho và rượu vang đỏ cũng chứa chất chống oxy hóa này. Theo Viện Ung thư quốc gia, resveratrol rất hữu ích trong việc ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư. Các cuộc thí nghiên cho thấy, loại chất này có khả năng chống lại nhiều loại ung thư. Với nam giới, một cốc nhỏ rượu vang đỏ cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. 7. Bưởi Bưởi được được biết có khả năng chống lại bệnh tiểu đường và thúc đẩy giải độc trên cơ thể.



Bưởi được được biết có khả năng chống lại bệnh tiểu đường và thúc đẩy giải độc trên cơ thể. Nó cũng là một trong những thực phẩm chiến đấu lại ung thư đại tràng. Flavonoid trong bưởi làm chậm quá trình sản xuất ra tế bào ung thư.

8.Táo

Theo nghiên cứu của y học hiện đại cho rằng trong táo chứa nhiều chất xơ, thường xuyên ăn làm cho lượng cholesteron trong đường ít đi, giảm bớt nguy cơ ung thư trực tràng, đồng thời trong táo hàm lượng pectin phong phú giúp phá vỡ chất ô nhiễm gây ra ung thư, từ đó làm giảm bớt tỷ lệ hình thành ung thư.

9. Cà chua

Cà chua là một nguồn cung cấp vitamin A, C, và E và hợp chất chống ung thư là lycopene. Chất chống oxy hóa này giúp chống lại các gốc tự do và các tế bào ung thư. Vitamin C trong cà chua giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư. Cà chua là thực phẩm tuyệt vời để chống lại ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư miệng, ung thư tuyến tụy và ung thư ruột kết.

10. Dưa hấu

Nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ cho biết, dưa hấu giàu chất chống oxy hóa, cung cấp nhiều vitamin C, A, B6... rất tốt cho sức khỏe.

Thường xuyên ăn vặt bằng dưa hấu có khả năng làm giảm cholesterol, giảm viêm khớp dạng thấp và viêm xương khớp.

Lycopene có trong dưa hấu giúp bảo vệ cơ thể, có thể chống lại nhiều bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư tuyến tiền liệt, ung thư nội mạc tử cung, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Sử dụng dưa hấu trong chế độ ăn uống có lợi cho cả phụ nữ và nam giới vì nó có thể ngăn ngừa rối loạn chức năng cương dương, huyết áp thấp hơn, cải thiện độ nhạy cảm insulin.

Mời quý độc giả xem video 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):