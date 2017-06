Ăn phải quả thanh mai chứa giòi có sinh bệnh?

Gần đây, người Hà Nội đang phát hoảng trước một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về những quả thanh mai có giòi trắng lúc nhúc. Những con giòn này rất nhỏ và thường chỉ nhìn thấy sau khi đem quả đi ngâm nước muối. Ảnh: VietQ. Nhiều người còn bày tỏ sự sợ hãi và đặt câu hỏi: liệu quả thanh mai có an toàn không? Giòi từ quả thanh mai ở đâu ra và nó có gây hại gì cho con người không? Ảnh: Afamily. Theo thông tin mà Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thực vật Việt Nam cung cấp trên báo chí, quả thanh mai là quả của loại cây hoang dại và khá phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: VietQ. Qủa này thường được dùng để ăn, ngâm rượu hoặc làm siro vì nó có vị ngọt, chua dịu rất ngon miệng. Ảnh: Ohay. Vì là loại quả rừng lại có nhiều múi nhỏ chi chít sần sùi nên xung quanh quả thanh mai trở thành môi trường lý tưởng để các loại côn trùng như sâu đẻ trứng lên đó. Ảnh: Vietnamnet. Trứng sâu này sau khi nở ra ấu trùng sâu non sẽ chui vào quả thanh mai và ăn quả trước khi trưởng thành và ra hẳn bên ngoài. Ảnh: VietQ. Loại ấu trùng trông như những con giòi trong quả thanh mai hầu hết đều không có độc, không gây hại cho cơ thể người khi bạn vô tình ăn phải nó. Ảnh: Afamily. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng quả thanh mai để ăn, ngâm quả làm nước giải khát hoặc dùng làm thuốc chữa bệnh mà không phải lo lắng. Ảnh: VietQ. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, trước khi ăn hoặc chế biến thanh mai nên ngâm quả vào chậu nước muối loãng khoảng 15 phút để những con ấu trùng sâu non có trong quả này chui hết ra ngoài nổi lên mặt nước thì đổ nước đi và rửa sạch quả để ráo là có thể ăn được. Ảnh: Afamily. Còn theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh khi mua quả thanh mai bạn không nên chọn những quả quá mềm hoặc đã dập nẫu, vì trong thời tiết nắng nóng thế này đều có thể sản sinh ra hiện tượng có giòi sinh sôi trên quả. Ảnh: VietQ.

