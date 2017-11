Ăn nhiều cá này giúp giảm 40% nguy cơ ung thư gan

Theo thông tin đăng tải trên tờ "Khoa học kỹ thuật nhật báo", các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm nghiên cứu ung thư Nhật Bản đã công bố kết quả: "Những người thường xuyên ăn cá thu, cá kìm, cá mòi, cá chình sẽ giảm được 40% nguy cơ ung thư gan so với những người không hay ăn những loại cá này".

Đây đều là những loài cá biển chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt là hàm lượng axit béo không no rất cao. Trong giai đoạn 1995 - 2008, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tiến hành một nghiên cứu trên khoảng 90.000 ngư dân có độ tuổi 45-74 tại 9 quận huyện ở Nhật Bản. Các nhà nghiên cứu đã ghi chép và theo dõi việc 8 loài cá có chứa hàm lượng axit béo không no cao trong bữa ăn hàng ngày của họ và cho ra kết quả như sau:

>>> Mời độc giả xem video: "Cá thu rim tỏi ớt" tại đây. Nguồn: Hướng dẫn nấu ăn/Youtube.

Với một nhóm người có thể hấp thụ được khoảng 70,6 g hàm lượng axit béo không no sẽ giúp giảm được hơn 36% nguy cơ mắc bệnh ung thư gan so với nhóm người chỉ hấp thu được khoảng 9,6 g hàm lượng axit béo không no mỗi ngày.