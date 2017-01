Ăn gì để chuyện ấy không nguội lạnh vào mùa đông?

Rượu bia thường là thứ song hành với những ngày hẹn hò để tăng thêm phần tự tin. Nhưng một mặt loại bỏ ức chế, mặt trái của rượu bia là ảnh hưởng đến khả năng của bạn trong chuyện phòng the. Do vậy chỉ nên hạn chế uống từ 1-2 ly. Một trong những thủ phạm khiến ham muốn “chạy mất dép” là căng thẳng. Khi mất nước, chúng ta đều dễ trở nên cáu giận, lờ đờ và đói. Nếu uống quá nhiều cà phê hay đồ uống có caffein không những gây mất nước mà còn ảnh hưởng đến tuyến thượng thận. Khi nhận được tín hiệu kích thích, máu sẽ được dồn về các cơ quan sinh dục. Nói đến khả năng trong chuyện ấy thì lưu thông máu đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, thuốc lá lại làm quá trình lưu thông này chậm hơn và còn ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa của cơ thể. Có vô số lý do nên ăn socola đen trước khi chăn gối vì thực phẩm tốt cho chuyện ấy này làm tăng lưu thông máu, tăng sản sinh hormone serotonin và dopamine. Phấn ong là một nguyên liệu không phổ biến, chỉ có trong các hàng quán sang trọng. Nhưng phấn ong có thể loại bỏ những độc tố khiến cơ thể bị hút hết năng lượng nên rất có lợi cho chuyện phòng the. Hàu nổi tiếng là thực phẩm tăng ham muốn tình dục. Từ góc độ dinh dưỡng, hàu chứa những thành phần rất quan trọng đối với ham muốn tình dục như kẽm cũng như axit D-aspartic acid và N-methyl-D-aspartate. Đối với đàn ông, kẽm hỗ trợ quá trình sản sinh testosterone và nghiên cứu đã chứng minh thiếu kẽm có liên quan đến chứng rối loạn cương dương. Đối với phụ nữ, thiếu kẽm sẽ dẫn đến chứng khô hạn. Chắc bạn chưa từng nghĩ đến điều này nhưng dưa hấu có tác dụng đến cơ thể đàn ông tương đương với một viên thuốc màu xanh (viagra). Ngoài giàu lycopene, loại quả màu xanh này còn chứa citrulline. Chất này sẽ chuyển hóa thành arginine khiến các mạch máu được thư giãn, hiệu quả tương đương như viagra. Không chỉ có tác dụng chống nôn mửa và tăng cường lưu thông máu, gừng còn làm tăng ham muốn tình tục. Quả ớt có tác dụng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, tăng lưu thông máu, môi căng mọng và sản sinh endorphin. Vì vậy nên thêm gia vị vào mỗi bữa ăn để chuyện phòng the được nóng như lửa.

Rượu bia thường là thứ song hành với những ngày hẹn hò để tăng thêm phần tự tin. Nhưng một mặt loại bỏ ức chế, mặt trái của rượu bia là ảnh hưởng đến khả năng của bạn trong chuyện phòng the. Do vậy chỉ nên hạn chế uống từ 1-2 ly. Một trong những thủ phạm khiến ham muốn “chạy mất dép” là căng thẳng. Khi mất nước, chúng ta đều dễ trở nên cáu giận, lờ đờ và đói. Nếu uống quá nhiều cà phê hay đồ uống có caffein không những gây mất nước mà còn ảnh hưởng đến tuyến thượng thận. Khi nhận được tín hiệu kích thích, máu sẽ được dồn về các cơ quan sinh dục. Nói đến khả năng trong chuyện ấy thì lưu thông máu đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, thuốc lá lại làm quá trình lưu thông này chậm hơn và còn ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa của cơ thể. Có vô số lý do nên ăn socola đen trước khi chăn gối vì thực phẩm tốt cho chuyện ấy này làm tăng lưu thông máu, tăng sản sinh hormone serotonin và dopamine. Phấn ong là một nguyên liệu không phổ biến, chỉ có trong các hàng quán sang trọng. Nhưng phấn ong có thể loại bỏ những độc tố khiến cơ thể bị hút hết năng lượng nên rất có lợi cho chuyện phòng the. Hàu nổi tiếng là thực phẩm tăng ham muốn tình dục . Từ góc độ dinh dưỡng, hàu chứa những thành phần rất quan trọng đối với ham muốn tình dục như kẽm cũng như axit D-aspartic acid và N-methyl-D-aspartate. Đối với đàn ông, kẽm hỗ trợ quá trình sản sinh testosterone và nghiên cứu đã chứng minh thiếu kẽm có liên quan đến chứng rối loạn cương dương. Đối với phụ nữ, thiếu kẽm sẽ dẫn đến chứng khô hạn. Chắc bạn chưa từng nghĩ đến điều này nhưng dưa hấu có tác dụng đến cơ thể đàn ông tương đương với một viên thuốc màu xanh (viagra). Ngoài giàu lycopene, loại quả màu xanh này còn chứa citrulline. Chất này sẽ chuyển hóa thành arginine khiến các mạch máu được thư giãn, hiệu quả tương đương như viagra. Không chỉ có tác dụng chống nôn mửa và tăng cường lưu thông máu, gừng còn làm tăng ham muốn tình tục. Quả ớt có tác dụng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, tăng lưu thông máu, môi căng mọng và sản sinh endorphin. Vì vậy nên thêm gia vị vào mỗi bữa ăn để chuyện phòng the được nóng như lửa.