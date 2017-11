Ăn đồ nướng mà không tự làm nước chấm này thì còn gì hấp dẫn

Sau đây là 4 cách làm nước chấm thịt nướng tuyệt ngon, chị em nội trợ hãy lưu lại ngay nhé.



1. Nước sốt Hàn Quốc

Nước sốt Hàn Quốc khiến món nướng thêm hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: 50g vừng, 1 củ tỏi, 1 củ hành tây, tương đậu, tương ớt, dầu mè.

Cách làm:

Bước 1: Rang vừng cho vàng lên, giã sơ cho dậy mùi thơm. Tỏi băm nhỏ. Hành tây băm nhỏ.

Bước 2: Pha tương ớt, tương đậu và dầu mè theo tỉ lệ 1:1:1.

Bước 3: Thêm hành và tỏi băm cùng mè đã rang vàng vào bát. Sau đó, trộn đều hỗn hợp và nêm thêm đường cho vừa miệng.

Sốt chấm này có màu đỏ bắt mắt, vị cay nồng và mùi thơm vô cùng hấp dẫn.

2. Muối ăn rang dầu mè

Muối ăn rang dầu mè rất thích hợp với món nướng - Ảnh: Internet

Nguyên liệu: Muối ăn, 1 chai dầu mè.

Cách làm:

Bước 1: Cho muối vào chảo rang nóng, rồi đổ ra bát để nguội.

Bước 2: Giã muối đã rang cho dập, sau đó đổ dầu mè vào khuấy đều là được.

Muối ăn pha dầu mè có vị mặn nguyên bản, mùi thơm nhẹ nhàng của muối rang quyện với hương thơm nức mũi của dầu mè đem lại cảm giác ngon miệng hơn rất nhiều.

3. Sốt me

Sốt me là thứ nước chấm không thể thiếu khi ăn thịt nướng - Ảnh: Internet

Nguyên liệu: 50g me chín, 50g đường, 25ml nước mắm (chọn loại ngon), 200ml lít nước, 3 cây sả, 1 củ tỏi, 3 trái ớt.

Cách làm:

Bước 1: Bóc me bỏ vỏ, đem phần thịt me ngâm trong nước nóng 15 phút, rồi dùng thìa dầm nát ra và lọc qua rây để lấy nước cốt me.

Bước 2: Băm tỏi, băm ớt, thái nhỏ sả.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp cho nóng rồi đổ hết nước cốt me vào. Nêm vừa nước mắm, đường, ớt băm rồi đun cho đến khi nước me sôi thì hạ lửa khuấy đều tay chờ cho nước me sánh lại thì tắt bếp.

Bước 3: Đặt một chiếc nồi nhỏ lên bếp và cho 1 thìa dầu ăn vào đun nóng. Trút tỏi và sả đã chuẩn bị vào phi thơm, sau đó đổ hết phần nước me vào. Nêm gia vị cho vừa miệng là xong.

4. Muối ớt xanh