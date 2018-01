Ăn cá hồi thường xuyên đem lại những lợi ích sức khỏe bất ngờ

Cá hồi là một trong những nguồn axit béo omega-3 cao nhất. Chỉ 100 gram cá hồi chứa tới 2,3 gram axit béo omega-3. Axit béo này giúp làm giảm viêm, hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh khác. Cá hồi có chứa axit béo omega-3, vitamin D và selenium, giúp kiểm soát lượng insulin trong cơ thể. Điều này giúp tạo thuận lợi cho sự hấp thu đường và hạ thấp mức đường trong máu. Ăn cá hồi thường xuyên cũng tốt cho tim mạch. Nó cũng giúp giảm huyết áp bằng cách giảm mức cholesterol. Cá hồi rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết như sắt, canxi, phốt pho, selen, vitamin A, vitamin D và vitamin B. Những chất dinh dưỡng này là cần thiết cho sự trao đổi chất của cơ thể. Hàm lượng axit béo omega-3 trong cá hồi làm tăng tính hiệu quả của chức năng não, cải thiện trí nhớ. Những axit béo cùng với các chất dinh dưỡng khác bảo vệ hệ thần kinh khỏi bị tổn hại do tuổi tác. Cá hồi có chứa các axit amin giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, khô võng mạc, mất thị lực và mệt mỏi của mắt. Những người ăn cá hồi thường xuyên có thị lực tốt hơn so với những người không ăn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc ăn cá hồi có thể giúp ngừa loãng xương. Cá hồi có lượng chất béo omega-3 đặc biệt sẽ giúp bạn có làn da sáng và mềm hơn. Ăn cá hồi còn giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư. Các axit béo omega-3 có tác dụng chống lại khối u và ung thư. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cá hồi chứa nhiều kali hơn chuối. Do vậy ăn cá hồi còn giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Ăn cá hồi thường xuyên có thể giúp bạn giảm cân nhờ nó kiểm soát sự thèm ăn và làm cho bạn no lâu hơn. Nếu bạn ăn cá hồi thường xuyên, nó có thể chữa trầm cảm lâm sàng. Cá hồi chứa vitamin B12, giúp sản xuất các chất hoá học trong não giúp cải thiện tâm trạng. Nguồn ảnh: Boldsky. Video “Những thực phẩm tốt cho người đau dạ dày”. Nguồn VTC

Cá hồi là một trong những nguồn axit béo omega-3 cao nhất. Chỉ 100 gram cá hồi chứa tới 2,3 gram axit béo omega-3. Axit béo này giúp làm giảm viêm, hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh khác. Cá hồi có chứa axit béo omega-3, vitamin D và selenium, giúp kiểm soát lượng insulin trong cơ thể. Điều này giúp tạo thuận lợi cho sự hấp thu đường và hạ thấp mức đường trong máu. Ăn cá hồi thường xuyên cũng tốt cho tim mạch. Nó cũng giúp giảm huyết áp bằng cách giảm mức cholesterol. Cá hồi rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết như sắt, canxi, phốt pho, selen, vitamin A, vitamin D và vitamin B. Những chất dinh dưỡng này là cần thiết cho sự trao đổi chất của cơ thể. Hàm lượng axit béo omega-3 trong cá hồi làm tăng tính hiệu quả của chức năng não, cải thiện trí nhớ. Những axit béo cùng với các chất dinh dưỡng khác bảo vệ hệ thần kinh khỏi bị tổn hại do tuổi tác. Cá hồi có chứa các axit amin giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, khô võng mạc, mất thị lực và mệt mỏi của mắt. Những người ăn cá hồi thường xuyên có thị lực tốt hơn so với những người không ăn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc ăn cá hồi có thể giúp ngừa loãng xương. Cá hồi có lượng chất béo omega-3 đặc biệt sẽ giúp bạn có làn da sáng và mềm hơn. Ăn cá hồi còn giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư. Các axit béo omega-3 có tác dụng chống lại khối u và ung thư. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cá hồi chứa nhiều kali hơn chuối. Do vậy ăn cá hồi còn giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Ăn cá hồi thường xuyên có thể giúp bạn giảm cân nhờ nó kiểm soát sự thèm ăn và làm cho bạn no lâu hơn. Nếu bạn ăn cá hồi thường xuyên, nó có thể chữa trầm cảm lâm sàng. Cá hồi chứa vitamin B12, giúp sản xuất các chất hoá học trong não giúp cải thiện tâm trạng.