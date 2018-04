9 thói quen giảm cân thậm chí bạn cũng không nhận ra

Đeo thắt lưng chặt: Trước khi dùng bữa trưa hay bữa tối, hãy siết chặt thắt lưng thêm một chút. Khi cảm thấy thắt lưng trở nên quá chật, đó chính là lúc bạn nên dừng bữa ăn lại. Mẹo đơn giản này sẽ giúp bạn không ăn quá nhiều so với nhu cầu thực của cơ thể. Uống nước bằng cốc cao giúp bạn bổ sung nhiều nước hơn cho cơ thể. Nhờ vậy, bạn sẽ ít cảm thấy đói và giảm cân. Thiết lập thời gian ăn, có ít nhất 20 phút cho mỗi bữa ăn, ngồi xuống bàn, ăn chậm rãi và nhai thật kỹ. Điều này giúp bạn hạn chế ăn quá nhiều so với nhu cầu thực của cơ thể. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Loughborough (Anh), tắm nước nóng trong một giờ có thể giúp tiêu hao tới 130 calo, tương đương với 30 phút đi bộ. Thay vì tích trữ bánh kẹo, hãy luôn bày sẵn một đĩa hoa quả trên bàn. Đây là cách hữu hiệu giúp bạn tích cực ăn hoa quả hơn thay vì các món ăn vặt không lành mạnh. Ngồi bên cạnh bàn ăn: Nếu tham dự một bữa tiệc lớn, đừng ngồi ở vị trí trung tâm mà nên ngồi ở bên cạnh bàn. Vị trí này sẽ khiến bạn khó tiếp cận với tất cả các món ăn trên bàn, nhờ vậy, bạn sẽ không ăn quá nhiều. Giữ tinh thần vui vẻ: Khi tâm trạng vui vẻ, thoải mái, bạn sẽ ăn ngon miệng và tiêu hoá thức ăn dễ dàng hơn. Nếu tâm trạng tồi tệ, bạn có thể liên tục thấy thèm ăn, đặc biệt là các món giàu tinh bột và đường. Chia nhỏ thức ăn thành từng phần giúp bạn ăn chậm và nhai kỹ hơn. Đây là một thói quen rất tốt cho cả tiêu hoá và việc giảm béo. Tưởng tượng về bữa ăn: Theo nghiên cứu, những người thường xuyên tưởng tượng về các bữa ăn ngon sẽ ăn ít hơn trong thực tế so với những người không thường xuyên nghĩ về các món ăn. Vì vậy, hãy thoải mái tưởng tượng về các món ăn ngon. Ảnh: BS. Video: "Giảm 60kg nhờ đi bộ và uống nước". Nguồn VTC

