9 mẹo giảm cân ngay khi ngủ, ai không biết sẽ rất hối hận

Dùng khoảng 30 gram protein lắc với nước và uống trước khi đi ngủ. Nghiên cứu đã chứng minh rằng mẹo giảm cân này giúp tăng số lượng calo cơ thể đốt cháy trong khi nghỉ ngơi. Protein cũng hỗ trợ trong việc phục hồi và tăng khối lượng cơ bắp nhiều hơn. Tránh ăn những bữa ăn lớn vào buổi tối và đặc biệt tránh ăn nhiều ngay trước khi đi ngủ. Nếu bạn ăn muộn vào ban đêm, hormone tăng trưởng sẽ tích trữ chất béo trong cơ thể. Tránh uống rượu trước khi đi ngủ bởi điều này sẽ làm cho cơ thể bạn chuyển hóa rượu trong khi ngủ, khiến bạn không đạt được trạng thái ngủ sâu, khi cơ thể đốt cháy nhiều calo nhất. Tập cho mình một giờ đi ngủ. Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng việc có được giấc ngủ tối ưu là điều tối quan trọng đối với sức khỏe. Ngủ mỗi đêm 7-8 giờ giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo hơn. Bạn cần tránh thể dục trước khi ngủ bởi điều này sẽ đánh thức cơ thể bạn và khiến bạn khó chìm vào giấc ngủ. Hãy tắt tất cả các thiết bị điện tử trong phòng ngủ bởi chúng làm cản trở việc sản xuất hormon hỗ trợ giấc ngủ, melatonin của cơ thể. Hãy giảm nhiệt độ phòng ngủ bởi theo nghiên cứu, những người ngủ trong phòng có nhiệt độ khoảng 19 độ C đốt cháy thêm 75 calo so với những người ngủ trong phòng 22 độ C. Cơ thể lạnh trong khi ngủ làm tăng chất béo tốt sản sinh, giúp đốt cháy calo. Ngủ trong bóng tối hoàn toàn giúp cơ thể bạn sản sinh ra hormon melatonin, không chỉ tạo giấc ngủ ngon mà còn hỗ trợ cho việc sản xuất chất béo nâu giúp đốt cháy calo, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Pineal. Ngủ khỏa thân thực sự mang lại nhiều lợi ích. Không chỉ giữ cho cơ thể bạn mát mẻ, hành động này còn thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo của cơ thể. Ảnh: BS. Video: Dùng đậu đen theo 3 cách này, giảm 7 kg trong chỉ 1 tuần (Nguồn Cuộc sống hạnh phúc).

