9 dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn quá nhiều thịt

Táo bón có thể là kết quả của việc bạn đã tiêu thụ quá nhiều sắt mà sắt thường có trong các loại thịt đỏ. Do vậy, bạn chỉ nên ăn thịt đỏ với số lượng vừa phải (100-200g mỗi lần, 2 lần/tuần) cùng với nhiều loại rau hoặc ngũ cốc. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đói cho dù vừa ăn xong, điều đó có nghĩa là bạn đã ăn quá nhiều thịt. Lúc này, bạn nên cố gắng cắt giảm lượng thịt trong vài ngày để cảm thấy tốt hơn. Việc có bọng dưới mắt (đặc biệt là ngày sau khi bạn ăn thịt) thì đó là một dấu hiệu cho thấy lượng thịt bạn ăn không được tiêu hóa hết. Nếu bạn bị cao huyết áp thì đây có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn cần cắt giảm lượng thịt ăn hàng ngày. Thịt chế biến và nấu chín thường có hàm lượng natri cao có thể dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp và thậm chí cả bệnh tim mạch. Hơi thở hôi và mùi cơ thể là một trong những dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn không tiêu hóa thịt đúng cách. Nếu thịt không được tiêu hóa tốt, mùi hôi khó chịu sẽ tiết ra theo đường tiêu hóa và cuối cùng xâm nhập vào da và hơi thở của bạn. Hệ miễn dịch bị suy yếu nhiều khi là do cơ thể bạn không tiêu hóa hết lượng thịt đã nạp vào cơ thể. Nếu sau khi ăn thịt mà bạn bắt đầu cảm thấy cơ thể có biểu hiện chậm chạp hoặc mệt mỏi, thì đó có nghĩa là cơ thể bạn đã không tiêu hóa được hết thịt và nó bị mắc kẹt trong ruột. Buồn nôn là triệu chứng chung của việc cơ thể không tiêu hóa thịt vì nó có thể là phản ứng đối với một số vi khuẩn trong thịt. Đây cũng có thể đơn giản là do sự quá tải khiến cơ thể bạn từ chối thịt.

