8 thỏi son đỏ “nịnh” da giúp nàng đẹp nổi bật ngày Tết

YSL Beaute Rouge Pur Couture màu Le Rouge: Một thỏi son bán lì nhưng vẫn có độ bóng mướt và siêu thoải mái khi đánh lên môi. Sắc son đỏ này của YSL phù hợp với bất kỳ tông da nào. Nếu chưa biết nên chọn son đỏ phù hợp, các cô gái hãy đừng chần chừ. Tom Ford Lips & Boys màu Alejandro: Là một thỏi son màu đỏ đậm vừa hơi có ánh nhũ vàng. Màu son này rất thích hợp cho những ngày đi chơi từ sáng đến tối vì hợp cả ngày lẫn đêm. Chanel Rouge Allure màu Pirate: Là một trong những thỏi son đỏ bán chạy nhất của Chanel, Pirate có tông đỏ lạnh và công thức đậm sắc tố, dễ dàng chiều chuộng hầu hết những làn da kén son. Bobbi Brown Luxe màu Parisian Red: Màu son đỏ đậm này của Bobbi Brown là màu cổ điển phù hợp với những người có da mang undertone ấm. Với công thức cung cấp độ ẩm, khi đánh lên Parisian Red sẽ hô biến những đường khô nẻ trên môi. Son Mac màu Ruby Woo: Sắc đỏ phù hợp mọi hoàn cảnh này đã khiến Ruby Woo luôn được các chị em tìm mua dù ra đời đã lâu. Tông đỏ lì này khá lạnh và phù hợp với hầu hết các tông da. 3CE Creamy Lip Color màu Pick Me Up: Thỏi son của Hàn Quốc này là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn có một đôi môi đỏ bóng mướt. Loreal Color Riche Star Collection màu Pure Fire: Đây chính là màu son đỏ cam lì do diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Phạm Băng Băng làm đại diện. NYX Matte Lipstick màu Pure Red: Tuy chỉ là một thỏi son giá bình dân nhưng màu đỏ tươi và độ lì của cây son này sẽ là sự lựa chọn rất phù hợp của những người không muốn đầu tư quá nhiều vào son phấn.

YSL Beaute Rouge Pur Couture màu Le Rouge: Một thỏi son bán lì nhưng vẫn có độ bóng mướt và siêu thoải mái khi đánh lên môi. Sắc son đỏ này của YSL phù hợp với bất kỳ tông da nào. Nếu chưa biết nên chọn son đỏ phù hợp, các cô gái hãy đừng chần chừ. Tom Ford Lips & Boys màu Alejandro: Là một thỏi son màu đỏ đậm vừa hơi có ánh nhũ vàng. Màu son này rất thích hợp cho những ngày đi chơi từ sáng đến tối vì hợp cả ngày lẫn đêm. Chanel Rouge Allure màu Pirate: Là một trong những thỏi son đỏ bán chạy nhất của Chanel, Pirate có tông đỏ lạnh và công thức đậm sắc tố, dễ dàng chiều chuộng hầu hết những làn da kén son. Bobbi Brown Luxe màu Parisian Red: Màu son đỏ đậm này của Bobbi Brown là màu cổ điển phù hợp với những người có da mang undertone ấm. Với công thức cung cấp độ ẩm, khi đánh lên Parisian Red sẽ hô biến những đường khô nẻ trên môi. Son Mac màu Ruby Woo: Sắc đỏ phù hợp mọi hoàn cảnh này đã khiến Ruby Woo luôn được các chị em tìm mua dù ra đời đã lâu. Tông đỏ lì này khá lạnh và phù hợp với hầu hết các tông da. 3CE Creamy Lip Color màu Pick Me Up: Thỏi son của Hàn Quốc này là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn có một đôi môi đỏ bóng mướt. Loreal Color Riche Star Collection màu Pure Fire: Đây chính là màu son đỏ cam lì do diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Phạm Băng Băng làm đại diện. NYX Matte Lipstick màu Pure Red: Tuy chỉ là một thỏi son giá bình dân nhưng màu đỏ tươi và độ lì của cây son này sẽ là sự lựa chọn rất phù hợp của những người không muốn đầu tư quá nhiều vào son phấn.