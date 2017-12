8 nguyên nhân gây ra nhiễm trùng đường tiểu bạn phải biết

Hãy tưởng tượng điều này, khi bạn thức dậy vào buổi sáng và đi vệ sinh như bạn làm mỗi ngày, nhưng bạn lại cảm thấy một cảm giác bỏng không chịu nổi và đau ở bộ phận sinh dục của bạn.



Vâng, điều này có thể làm bạn cảm thấy sợ hãi đặc biệt nếu đây là lần đầu tiên bạn có cảm giác này, phải không?

Đây cũng chính là một trong những dấu hiệu của căn bệnh nhiễm trùng đường tiểu (UTI) mà bạn không nên bỏ qua.

Chúng ta đều biết rằng có rất nhiều căn bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ nhưng hầu như mọi người đều bỏ qua những dấu hiệu nhỏ của căn bệnh. Ví dụ, khi chúng ta bị đau đầu hoặc đau khớp nhẹ, chúng ta thường không nghĩ quá nhiều về nó mà chỉ sử dụng một ít thuốc để giảm đau. Tuy nhiên, khi chúng ta trải qua một cái gì đó nghiêm trọng hơn, như chứng đau nửa đầu hay loét miệng, nó có thể ảnh hưởng đến một số hoạt động hàng ngày của chúng ta như ăn uống, đi làm. Vì vậy, các bệnh này dù nhỏ, cũng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tương tự, ngay cả nhiễm trùng đường tiểu, mặc dù đây không phải là một căn bệnh nghiêm trọng nhưng nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của chúng ta.

Nhiễm trùng đường tiểu (UTI) còn có thể gây ảnh hưởng đến nhưng bộ phật khác của đường tiểu như thận, bàng quang.

Khi một số vi khuẩn có hại đi vào đường tiểu của bạn từ bên ngoài, chúng sẽ nhanh chóng di chuyển vào bên trong và gây ra các triệu chứng đau đớn khác.

Một số triệu chứng chính của nhiễm trùng đường tiểu này là đau vùng chậu, đi tiểu thường xuyên, cảm giác nóng bỏng khi đi tiểu.

Dưới đây là một vài nguyên nhân có thể gây ra căn bệnh nhiễm trùng đường tiểu:

1. Táo bón

Khi bị táo bón, chúng ta thường phải căn cơ trực tràng để buộc phân đi ra ngoài. Khi có nhiều áp lực lên các cơ trực tràng, bàng quang ở gần đó cũng có thể bị viêm và nhiễm trùng dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu.

2. Tiêu chảy

Tiêu chảy là ngược lại táo bón, lúc này phân thường ở dạng lỏng do nhiễm trùng dạ dày hoặc các lý do khác. Các vi khuẩn trong các phân lỏng bị nhiễm độc có thể đi vào đường tiểu, do trực tràng và niệu đạo ở gần do đó gây ra nhiễm trùng đường tiểu.

3. Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là một rối loạn chuyển hóa trong đó cơ thể không sản sinh ra đủ insulin, do đó làm tăng mức đường trong máu. Nồng độ glucose trong máu quá cao sẽ khiến chúng bị mắc kẹt trong thận, do đó gây ra nhiễm trùng đường tiểu.

4. Quan hệ tình dục không an toàn

Các nghiên cứu đã khẳng định rằng sử dụng bao cao su trong khi quan hệ tình dục có thể làm giảm nguy cơ mắc bênh UTI. Nếu không sử dụng bao cao su, các vi khuẩn trên bộ phận sinh dục có thể đi vào đường tiểu gây ra nhiễm trùng.

5. Nhịn đi tiểu

Cho dù đó là vì lịch trình bận rộn hoặc vì bạn đi du lịch nhiều hay bạn có thói quen xấu, việc nhịn đi tiểu trong một thời gian dài, thường xuyên, có thể đẩy vi khuẩn vào đường tiểu và gây nhiễm trùng.

6. Cơ thể bị mất nước

Nếu cơ thể bạn bị mất nước, bạn không thể đi tiểu đủ vì vậy vi khuẩn và chất độc sẽ bị mắc kẹt trong thận và dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu. Ngoài ra, nếu bạn không uống đủ nước cũng có thể gây ra căn bệnh này.

7. Sử dụng thuốc ngừa thai

Sử dụng thuốc tránh thai có thể gây ra những thay đổi về hóc môn nhất định trong cơ thể. Ngoài ra, sử dụng các hình thức ngừa thai khác cũng có thể khiến vi khuẩn đi vào niệu đạo của phụ nữ gây ra nhiễm trùng đường tiểu.

8. Sỏi thận

Một trong những dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiểu là sự hiện diện của sỏi thận. Sỏi thận có trong thận có thể gây viêm ở đường tiết niệu và gây ra nhiễm trùng đường tiểu.